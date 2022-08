Betis-Elche: El Betis navega en un tsunami positivo (3-0)

La vida sigue igual para el Betis. El emoticono de la sonrisa está instalado en el rostro de los suyos y da igual lo que suceda fuera del césped, el resultado final es el mismo. Buen fútbol, ataques, velocidad, toques, goles, las mil cosas que son necesarias para hacer este deporte mucho más divertido. Y, a pesar de todos los pesares, Manuel Pellegrini ha conseguido que todos los que salten al campo, sean quienes sean, sean capaces de interpretar la sinfonía con la misma capacidad de pasar un buen rato y, de paso, hacérselo gozar a los más de 50.000 béticos que se dan cita cada dos semanas en el Benito Villamarín. Tres a cero y el Betis acaba como colíder la primera jornada.

Las dificultades, en la teoría, eran máximas en este debut liguero. Apenas dos días antes uno de los centrales titulares, concretamente Bartra, se veía obligado a abandonar la nave por las penurias económicas de la entidad. Pero no se quedaba ahí la cosa, el club, sin ingresos importantes por la venta de futbolistas durante todo el verano, se convertía en el único que no ha sido capaz de inscribir a ninguna de sus incorporaciones, tampoco a los renovados, en la relación de LaLiga. No era la mejor manera para recibir al Elche.

Pero el beticismo surfea con seguridad en una ola de felicidad que le permite empujar a los suyos hasta el fin del mundo, si fuera preciso. El título de la Copa del Rey ha soltado las cadenas para todo el equipo y también para los aficionados y no había más que comprobar el volumen del himno antes de comenzar el litigio. No importaban las últimas circunstancias, todos iba a una para conseguir que el Betis se sintiera tremendamente seguro de sí mismo en este debut contra el Elche.

Así fue, tampoco pesó la circunstancia de la tempranera tarjeta amarilla a Fekir. El francés lideraba a un equipo que ni siquiera echaba en falta a Canales a su lado, porque Rodri se empeñaba con acierto y ya estuvo a punto de marcar en el minuto 2 con un lanzamiento de rosca que se va fuera porque toca en el pie de un rival lo justo para no entrar. Como también lo hacía Aitor Ruibal en su forzada función de lateral derecho y precisamente el catalán iba a ser protagonista directo de la jugada que decantó definitivamente el choque.

Aitor Ruibal se fue directo camino de un imposible y fue dejando atrás rivales hasta que el joven central John Chetauya acude como solución de emergencia para intentar impedir que se plante en solitario delante de Édgar Badía. La carga es interpretada por Cuadra Fernández como antirreglamentaria y ese concepto arbitral conlleva una tarjeta roja directa para el infractor, pues era el último hombre y el lateral bético aún no había entrado en el área, por lo que no era penalti.

Corría el minuto 16 y el Elche se quedaba con un futbolista menos, con 75 minutos de juego aún por delante. Si a eso se le suma que estamos a mitad de agosto, es el primer partido oficial del curso y el índice de preparación física aún está bajo mínimos, está claro que todo debía ponerse ya cuesta abajo para un Betis al que sólo le debía bastar con tener la paciencia necesaria para esperar que llegara el primer gol. Y también para no cometer el error de cargarle las pistolas a Cuadra Fernández para cualquier tentación de compensar.

Afortunadamente para el Betis, así lo hizo en esas dos premisas tan fundamentales para todo se encaminara hacia la sonrisa final. Y encima los béticos se encontraron con los regalos por parte del rival. Un balón aparentemente perdido por parte de los anfitriones no era despejado por Roco y Fekir aprovechó esa situación para hacerse con la pelota en una acción tremendamente peligrosa. El francés conectó con Borja Iglesias para que éste hiciera el primero a pesar de comerse prácticamente el poste en su remate final.

La paciencia había conducido al Elche al error, pero también fue necesaria la fe de Fekir para buscar el balón hasta el final. Lo cierto es que ya todo se ponía cuesta abajo para un Betis que encima iba a finiquitar las cosas antes del intermedio gracias a una acción de Juanmi que volvía a corroborar que todo sigue igual de bien sobre el césped para los verdiblancos. Fenomenal pase profundo de William Carvalho, el malagueño lo pelea ante Roco, se queda el esférico y después define con la serenidad con la que él sabe hacerlo.

MUCH⚽️ TALENT⚽️El control espectacular de Manuel Pellegrini que puso en pie a toda la afición del @RealBetis en el Benito Villamarín 🏟️ 👏👏👏#LaLigaEnDAZN ⚽ pic.twitter.com/HCClox4gXD — DAZN España (@DAZN_ES) August 15, 2022

Dos a cero y ya todo debe estar más que definido a favor de este Betis. Pero resta aún un tiempo por delante y eso puede dar opción a multitud de circunstancias. Pero no, este Betis que navega tan arriba de la ola, prácticamente en un tsunami favorable, no se va a complicar a pesar de los intentos de un Elche que no renunciaba a la pelea. Pezzella sacó un córner incluso entre los palos para evitar el 2-1 sólo minutos antes de que Pellegrini realizara un control del balón que enloquecía a todo el Benito Villamarín con el chileno.

La fiesta no iba a cesar porque la goleada estaba ya más que garantizada. Eso sí, Juanmi se iba a encargar de aumentar los decibelios por parte de los suyos antes de que Pellegrini estimara que ya no era necesario correr más riesgos con Fekir. Y el himno volvió a sonar en medio del partido para demostrar que el Betis está loco con los suyos, con un equipo que parecía ya predestinado a ser el líder en esta primera jornada, pero Édgar Badía se encargó de impedirlo con sus últimas intervenciones. Tampoco importa mucho a estas alturas, el Betis es colíder de la Liga Santander junto al Atlético de Madrid y el Villarreal, los otros ganadores por tres a cero.