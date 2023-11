Pellegrini: "Al inicio hubiera firmado jugarnos el primer puesto en la última jornada en casa"

El Betis se jugará la clasificación y la primera plaza en la última jornada ante el Rangers. Una situación que Manuel Pellegrini, según dijo, hubiera firmado antes de empezar la fase de grupos, pero lo cierto es que con la posibilidad de dejarlo todo sellado en Praga "la sensación es amarga"

"Uno se va con una sensación amarga por no haber podido puntuar. Hicimos un buen tiempo y tuvimos ocasiones, pero no convertimos ninguna y el rival en su única oportunidad marcó un buen gol. No se puede ganar siempre, pero más que el final de la racha y la inercia positiva me deja tranquilo lo que hizo el equipo dentro del campo. En términos futbolísticos fue un partido correcto. Nos jugaremos el primer puesto contra el Rangers", analizó el entrenador bético.

En el análisis fue claro: "Nos faltó marcar un gol. Tuvimos más ocasiones que el rival, pero ellos convirtieron la suya y nosotros no", dijo el chileno, que destacó que Fekir "hizo 45 minutos buenos". "Estaba para seguir, pero tenía un fuerte dolor en la cadera por un golpe y no pudo continuar".

Pellegrini incidió en que "en términos generales" no le dejó disconforme el encuentro de su equipo y tiró de calculadora: "Ganando en casa al Rangers somos primeros de grupo. Si me dicen esto al principio de la fase de grupos, que llegamos a la última jornada jugándonos el primer puesto en casa creo que sería bueno", indicó el preparador heliopolitano, que añadió: "Queríamos asegurar la clasificación aquí y no lo conseguimos. Nos queda ahora un duelo decisivo ante el Rangers, pero antes tenemos que pensar en los dos choques de liga. El partido más importante ahora es el de Almería".