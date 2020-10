Pellegrini mantiene el paso

Manuel Pellegrini mantiene su discurso o al menos ese mismo mensaje que ya modeló durante la pretemporada. Si en su presentación con el Betis no rehuyó de hablar de Europa, con el paso de los días, el técnico ha preferido marcarse retos diarios dejando a un lado ese objetivo continental. Una reflexión más cercana a la propuesta por su homólogo Diego Simeone para este Betis 20-21, por más que jugadores como Sergio Canales o Joaquín sí hayan mostrado su ambición europea.

"No tenemos un objetivo a priori, sí tenemos uno que es ganar el siguiente partido, el más importante, que es ante la Real. Sin hablar de los objetivos nuestros, la Real es un equipo para estar peleando los puestos importantes y sería muy bueno dejar los puntos en casa", manifestó el técnico verdiblanco al ser cuestionado sobre si el cuadro donostiarra es un rival directo por las plazas europeas. "Es un equipo que juega muy bien, tiene jugadores como (Mikel) Merino o Silva que son de una gran precisión. También tiene delanteros importantes. Esperamos un rival difícil, hay que estar aplicados en la recuperación del balón, que ellos lo pierden poco. Es un excelente equipo y pueda repetir lo que hizo la temporada pasada", ahondó el técnico en el análisis sobre su rival, al que sí considera capacitado para pelear por esas posiciones europeas.

Mercado "Hemos estructurado una plantilla de acuerdo a la realidad económica del club en este momento"

No se ha quejado públicamente Pellegrini sobre la planificación realizada en el verano, aunque si hace dos semanas ya dejó claro que esperaba más inversión, ayer habló de la realidad actual del Betis. "Hemos estructurado una plantilla de acuerdo a la realidad económica del club, en la que había problemas para comprar jugadores. Los que han venido nos van a complementar un plantel que tiene buenos jugadores, pero todo va a depender del espíritu del equipo. En la medida de si seguimos haciéndolo como hasta ahora, aunque sólo van cinco fechas, veremos al final de temporada dónde nos permite llegar", señaló el preparador verdiblanco, en esa misma línea de no querer comprometerse más de lo debido.

Calendario "Sólo pensamos en la Real, pero el equipo no tiene temor y saldrá siempre con el convencimiento de ganar"

Si el comienzo de la temporada ha devuelto la ilusión al bético, con esa segunda plaza con nueve puntos de 15 posibles, Pellegrini apuntó al horizonte inmediato que marca la visita de la Real Sociedad y antes de que el Betis se mida a equipos como Atlético, Elche, Barcelona o Athletic. "Tenemos tres salidas difíciles, pero todos los partidos son distintos. No hay que entrar en la mentalidad de que éste se puede ganar porque es fácil o éste no por ser difícil, hay que salir a disputar los partidos e intentar ganarlos. Sólo pensamos en la Real, que es el próximo, pero el equipo no tiene temor. Va a salir a disputar con el convencimiento de que puede ganar cada partido", aseveró con firmeza el chileno, al que tampoco le obsesiona esa falta de gol que vienen exhibiendo sus delanteros: "Me preocuparía si el equipo no hiciera goles, pero los hicimos en todos menos en el mal partido de Getafe, donde no se estuvo bien ni en ataque ni en defensa. Le marcamos dos al Real Madrid y al Valencia, dos equipos que no son fáciles de convertirles. Si seguimos haciendo goles todos vamos a estar todos conformes y si lo hacen los goleadores será más confianza para ellos. Me preocupa más que el equipo funcione ofensivamente que el jugador que lo hace".

Borja Iglesias "Trabaja fuerte, trata de progresar y estoy seguro de que vamos a recuperar la mejor versión suya"

Con Sanabria ya reincorporado al equipo, tras su largo viaje con la selección, Pellegrini cuenta con el paraguayo, Borja Iglesias y Loren para una plaza de delantero según el sistema que ha venido empleando. "A Borja lo veo bien, preocupado como todos los goleadores que no lo hacen en un largo tiempo. Trabaja fuerte, trata de progresar y estoy seguro de que vamos a recuperar la mejor versión de él en esta temporada. Loren estuvo un mes fuera y se está integrando a los entrenamientos. Va a tener su oportunidad en el momento que corresponda", indicó el técnico sobre el estado de sus delanteros, esa incógnita que dejó sin desvelar de cara a la Real.