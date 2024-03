Pellegrini: "Me preocupan más los fallos en defensa que la expulsión de Chimy"

No puso un pero a la derrota del Betis Manuel Pellegrini, ya que los fallos en defensa condenaron a su equipo que tuvo ocasiones para lograr algo más pero acabó condenado por los errores en la retaguardia.

"Tuvimos un partido bastante extraño. Sin llegarnos mucho el rival nos hizo tres goles con bastante participación de nuestra parte entre mala fortuna y mala ubicación. después el 2-3 llegó tras un fallo nuestro en el que pudo marcar antes Fekir. En el 2-2 no se entienden Sokratis y Guido para despejar...", se lamentaba el técnico chileno, que sentenció: "No estuvimos bien defensivamente y nos costó el partido".

Cuestionado por una de las acciones clave, la expulsión de Chimy Ávila cuando ya había sido expulsado Alberto Moreno, no se escudó en ello: "La expulsión de Chimy Ávila me coge muy lejos. Vi que echó antes a Alberto Moreno y Chimy niega que haya insultado al asistente, pero no es la causa de perder. Me preocupan más los fallos defensivos en los dos primeros goles del rival", analizó el preparador bético, que insistió en que no recordó llegadas peligrosas de Villarreal en la segunda parte: "Tuvimos la posibilidad de marcar el tercer tanto justo antes del 2-3. No creo que haya sido problema del medio campo, si no de los fallos defensivos del equipo", repitió.

Otro momento clave fue el empate del Villarreal, aunque indicó Pellegrini que el equipo se levantó de ese golpe. "En la segunda mitad el 2-2 puede afectar desde el punto de vista anímico un tiempo, pero seguimos buscando el tercer gol, que lo tuvimos en la jugada de Fekir y en la contra vino el 2-3. Después Ayoze pudo empatar. Llegadas tuvimos, el empate le puede afectar un tiempo al equipo, pero dispusimos de ocasiones para llevarnos el partido y los fallos nos condenaron", indicó el Ingeniero, que añadió: "Cuando uno hace los cambios y no se gana los cambios son malos. Los dos laterales han salido lesionados. Hay distintas maneras de interpretar los cambios, pero fue la parte defensiva la clave de la derrota".