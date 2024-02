Pellegrini: "Con lo que tenemos la realidad te pone en tu sitio"

El Betis dijo adiós a Europa con un insuficiente empate en el Estadio Maksimir 1-1 ante el Dinamo de Zagreb, un resultado y una eliminación que deja "mucha desilusión" en la expedición verdiblanca, aunque a pesar del mal partido en ataque Manuel Pellegrini salió al paso de los suyos asegurando que "no se le puede achacar al equipo que no haya peleado".

"Es una desilusión, porque caímos en casa de la Europa League y ahora no pudimos con el Dinamo de Zagreb, pero no hay que olvidar nuestra realidad", dijo el técnico bético, que destacó "las ocasiones claras" desperdiciadas al inicio del segundo tiempo, ya que tras el empate "faltó claridad para atacar y encontrar espacios ante un equipo bien ordenado atrás".

"La realidad siempre demuestra ciertas cosas, lo que nos falta", dijo Pellegrini, que indicó que "es difícil jugar en Europa con un central". Son ventajas que en Europa no se pueden dar, porque nunca tuvimos un plantel para pelear, aunque nos faltó fútbol contra el Dinamo", explicó el preparador verdiblanco, que añadió: "Nos falta un plantel más estable para competir en Europa, menos ventas... Hay que analizar los motivos", señaló el Ingeniero: "No estoy decepcionado por un grupo de jugadores que ha logrado tres clasificaciones europeas y va creciendo, pese a todos los límite económicos. El equipo lucha, pero a este nivel aparecen carencias que no te permiten pelear de igual a igual", explicó.

"Seguiremos luchando en la liga y habrá que hacer el diagnóstico exacto para saber qué nos pasa en Europa", aseguró Pellegrini, que no comparte el pensamiento que alguien pueda tener de que el Betis "no pelea en Europa". "Hemos tenido tres eliminaciones distintas. La primera, en el minuto 120 ante el Eintracht, que fue campeón; después ante el Manchester United, que es un club más importante a nivel deportivo y económico; y ahora jugando con un solo central. Con lo que tenemos la realidad te pone en tu sitio", destacó el entrenador, que repitió que "en Europa no se pueden dar tantas ventajas".

Pellegrini señaló que espera ver en las próximas semanas "cómo afecta esta eliminación". "Es importante jugar en Europa sin descuidar la liga. Ojalá nos levantemos pronto de esta amargura para seguir peleando en la liga", apuntó Pellegrini, que explicó que Bakambu sufrió un pinchazo en el minuto 20 en un gemelo y no estará e domingo contra el Athletic.