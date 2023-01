Pellegrini recupera efectivos para la causa

Manuel Pellegrini va recuperando efectivos. Cuando su Betis debe afrontar un mes con seis partidos, todos de Liga, ve cómo la enfermería se va vaciando. Una buena noticia para el preparador verdiblanco cuando el equipo debe acelerar en el campeonato nacional para no perder el tren y llegar situado y con opciones de luchar por los puestos de Champions, objetivo fijado (porque a día de hoy es posible) aunque nadie se atreva a decirlo públicamente. No se ha caído, ni mucho menos, el cuadro verdiblanco, si bien desde el derbi (incluido) sólo ha ganado un partido, perdido dos y empatado otros dos. Las expulsiones y, sobre todo, las lesiones, han condicionado las rotaciones de un Pellegrini que podrá contar con más jugadores en un tramo decisivo de la temporada.

En el entrenamiento de este martes, el primero de la semana tras dos días de descanso, pudo verse en la ciudad deportiva a Juanmi, en el dique seco desde la semifinal de la Supercopa de España ante el Barcelona al resentirse del tobillo operado. El de Coín tocó el balón y se ejercitó con normalidad junto al reto de sus compañeros.

Pero no fue la única buena noticia del día, ya que Fekir, que acabó ese partido contra los azulgranas en Riad con molestias, trabajó con normalidad al igual que Juan Cruz, que ya tuvo unos minutos con el filial el pasado fin de semana y que va recuperando sensaciones. Todavía hay que ver la evolución en esta semana para valorar su disponibilidad para Getafe, pero son piezas claves cuya falta ha lastrado en ataque a un Betis que a estas alturas de la temporada suma once goles menos que la pasada campaña.

Fekir ha sufrido ya tres lesiones musculares en lo que va de temporada que le han hecho perderse ya 11 partidos en lo que va de curso. El conjunto verdiblanco suma en lo que va del presente ejercicio 26 partidos oficiales (17 de Liga, seis de Liga Europa, dos de Copa del Rey y uno de la Supercopa de España) y el internacional francés acumula 15: 10 de Liga, tres en Europa, uno de Copa y el de Supercopa, en el que cayó por última vez, yéndose al banquillo en la prórroga con hielo en uno de sus muslos. La primera lesión fue en el Santiago Bernabéu el 3 de septiembre y la segunda en Roma, apenas unos días después de reaparecer unos minutos. Por eso el club quiere estar seguro de que la recuperación es total para evitar alguna posible recaída.

Juanmi es otro de los futbolistas cuya aportación ofensiva echa en falta el Betis. Y eso que arrancó la campaña con el mismo acierto que acabó la anterior. Hizo doblete frente al Elche en el estreno liguero y se lesionó de gravedad en el primer partido europeo frente al HJK Helsinki el 8 de septiembre. Reapareció tras el parón por el Mundial y tras la Supercopa recayó con molestias en el tobillo operado. Se ha perdido 17 partidos en lo que va de curso, jugando apenas seis encuentros ligueros, uno de competición continental, el del CD Ibiza Islas Pitiusas y el de la Supercopa, tras el que volvió a recaer.

Por su parte, Juan Cruz se lesionó en la gira sudamericana el 19 de noviembre y lleva dos meses en el dique seco, aunque ya tuvo minutos con el filial el pasado fin de semana. Dos meses en los que se ha perdido los últimos tres partidos de Liga, los de Copa del Rey y la Supercopa.

No han sido los únicos que se han perdido partidos. Joaquín se lesionó en el sóleo en el partido contra el Ludogorets en Bulgaria a finales de octubre y no regresó hasta la reanudación de la temporada. Canales se perdió los tres primeros partidos de Liga y Luiz Felipe se lesionó el 23 de octubre ante el Atlético de Madrid al notar un problema muscular durante una carrera. "Es la consecuencia de jugar tantos partidos, por eso tratamos de hacer rotaciones", explicó entonces Pellegrini. No regresó también hasta después del parón por el Mundial de Qatar.

De esta forma, sólo queda Rui Silva en el dique seco, con problemas musculares tras la aventura bética en Arabia Saudí.