Pellegrini saca pecho de la fortaleza defensiva

Feliz por los tres puntos, que hace bueno el empate de Nervión, y satisfecho por la actitud de su equipo, especialmente en defensa por saber sufrir en el segundo tiempo, Manuel Pellegrini sacó pecho de un partido en el que Fran Vieites dio lo que esperaba de él y que asienta al equipo en la zona alta de la clasificación al a encadenar ya 13 partidos sin perder en todas las competiciones.

"Hubo dos encuentros diferenciados en uno, con un primer tiempo muy completo por nuestra parte con un gol y dos oportunidades claras ante un rival que no nos inquietó, y una segunda parte en la que Las Palmas dominó más, pero no encontró espacios y tuvo que rematar de lejos sin situaciones claras en el área, pero estuvimos aplicados y sacamos los tres puntos", señaló el Ingeniero, que se mostro "tranquilo, muy tranquilo" con lo que ve de su Betis: "Somos controladores y dominadores de los encuentros, pero si alguna vez nos vemos superados supimos defender para dejar la portería a cero. Son 13 partidos sin perder y el equipo viene jugando muy bien".

En este sentido, Pellegrini destacó la capacidad de sufrimiento del Betis: "Lo mismo que dije ante el Cádiz, cuando su portero nos impidió sacar los tres puntos, digo ahora: es importante sumar en casa, porque de visita es más complicado ganar y eso nos da confianza. No siempre se puede ganar siendo superior al rival y en partidos apretados hay que saber sufrir para ganar".

El entrenador bético también habló de algunos nombres propios como el de Fran Vieites: "Esto es una plantilla y lo teníamos como tercer portero, porque tenemos confianza en lo que puede rendir. Me alegro mucho por él, pese a que no tenga la experiencia de Claudio Bravo y Rui Silva y está demostrando su calidad. Le tocó debutar en momentos difíciles contra el Barcelona, pero en los últimos encuentros ha respondido y poco a a poco se está haciendo un espacio. Sabíamos que respondería así". También habló de Willian José: "Me alegro por él. Ha variado su juego porque se estaba alejado demasiado del área y ahora está más cerca de donde puede convertir y está marcando", dijo el chileno, que explicó que William Carvalho sufrió un problema en los isquiotibiales y está pendiente de pruebas.

Y quiso destacar Pellegrini al bloque defensivo, muchas veces criticado" y que ahora fue capaz de cerrar todos los espacios a Las Palmas: "Muchas veces se ha criticado la defensa del equipo y ahora lo hizo muy bien. En el aspecto defensivo el equipo está fuerte, porque a los rivales les cuesta llegar. Las Palmas no encontró espacios pese a dominar y de ahí los disparos de fuera. La pareja Pezzella-Chadi se está asentando gracias al funcionamiento del equipo completo, aunque Chadi está a un gran nivel. También es importante la pareja Guido-Marc Roca, aunque éste tuvo una semana complicada y preferimos que descansara", matizó.

Con todo, pese a la buena racha, Pellegrini habla con los pies en el suelo, porque queda mucho: "Es la jornada 14 y lo importante es seguir siendo competitivos en todas las competiciones". Suma ya 24 puntos el Betis en la jornada 14, los mimos que las últimas dos campañas: "Eso es reflejo de la regularidad del equipo. Son años parejos a excepción del primero. Somos un equipo que mantiene una línea de juego y eso se ha reflejado con momentos mejores y peores, pero con un promedio estable de puntos".