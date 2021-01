Partido a partido, sin excesivos toboganes en el estado de ánimo, Manuel Pellegrini ha continuado con su plan marcado al inicio de la temporada y que mañana ante el Celta tiene ante sí una cita clave en su aspiración de apuntar a Europa. Tras el buen inicio de año, con el empate en el derbi y tres victorias –dos en la Copa del Rey y otra en Liga–, el Betis tiene la oportunidad de finalizar la primera vuelta con su mejor racha de la temporada, lo que confirmaría ese giro en el estilo por el que apostó el técnico hace algunas semanas.

Volverá Pellegrini a realizar cambios en el once inicial. Hasta siete jugadores que no participaron como titulares el domingo ante el Sporting apuntan al once ante el Celta, en una convocatoria que ya sí incluirá a más efectivos como Joaquín, Montoya o William Carvalho.

Desde la portería, donde Claudio Bravo retomará su sitio en sustitución de un Joel Robles que cumplió con nota en Gijón, a la delantera, en la que volverá Loren, ahora el punta titular después de que tanto Sanabria como sobre todo Borja Iglesias hayan perdido la confianza del técnico chileno.

También habrá cambios en la defensa. Sólo Emerson y Víctor Ruiz repetirán con respecto al once copero, mientras que Mandi y Juan Miranda volverán al equipo para que Sidnei y Álex Moreno regresen al banquillo. La irrupción del joven lateral izquierdo ha sido una de las claves de la mejoría bética, de ahí que Pellegrini lo tenga ahora mismo en sus planes por delante de Álex Moreno, al que le tocará esperar otra oportunidad.

Volverán al equipo Aitor Ruibal y Fekir. El joven extremo ni siquiera participó del partido ante el Sporting, mientras que el francés entró al final para activarse de cara al duelo de mañana, aunque ambos acompañarán a Diego Lainez en esa línea de tres por detrás de Loren.

La frescura y energía que transmiten los jóvenes que han golpeado la puerta de la titularidad será tenida en cuenta por Pellegrini, que los mantendrá en el once y que espera que esto sirva como estímulo para jugadores como Tello, William Carvalho o el propio Joaquín, fijos al inicio del campeonato y que ahora deben ganarse de nuevo el sitio.

La única duda del once radica en quién será el acompañante del indiscutible Sergio Canales. El cántabro es, hoy por hoy, la referencia verdiblanca, después de que su recuperación haya sido el mejor fichaje de enero para el cuerpo técnico. Titular ante el Sporting, Pellegrini lo dejó en la caseta en el descanso, con 0-2 en el marcador y un hombre más sobre el terreno de juego, pensando en la cita ante el Celta.

Con Paul sancionado, tras su expulsión en Huesca, la duda es si Guido Rodríguez estará en plenas condiciones para acompañar a Canales. El argentino, al que Pellegrini le colocó el interrogante el domingo tras haberse quedado fuera de la convocatoria el día anterior, se entrenó ayer con sus compañeros y todo apunta a que estará en condiciones para jugar ante el Celta, aunque será hoy cuando esa incógnita se despeje por completo.

Le espera al Betis, como a todos los equipos que se mantienen en la Copa del Rey, un calendario cargado de partidos en las próximas semanas, de ahí que Pellegrini tampoco quiera arriesgar con aquellos jugadores que tienen alguna molestia, como es el caso de Guido. En el caso de que el argentino no llegase a tiempo, Guardado entraría en el once, después de que ante el Sporting ya acumulase minutos tras superar la Covid-19.

Claudio Bravo, Mandi, Miranda, Aitor Ruibal, Fekir, Loren y ese acompañante de Canales serán las novedades en el once bético para un partido que marcará el devenir de la temporada. Quiere Pellegrini finalizar la primera vuelta con una victoria ante el Celta, lo que colocaría a los verdiblancos con 26 puntos, a sólo cuatro de la Real Sociedad, próximo rival bético en la Liga y uno de los equipos que marca la frontera con Europa, después de que en su caso ya haya disputado los primeros 19 encuentros del campeonato sumando 30 unidades.

Con la Copa del Rey también muy presente en los planes de Pellegrini, el técnico recuperará el once de las últimas jornadas ligueras para medirse al Celta y buscar un triunfo que lo haga seguir creyendo en su plan.