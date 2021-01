La nueva piel del Betis

El Betis ha recuperado pulso. Sin un juego brillante, el equipo verdiblanco sí ha elevado la competitividad en las últimas jornadas, donde sólo ha acumulado el borrón de la visita al Ciutat de Valencia en la víspera del derbi. Más comprometido sin balón y con la aportación de la una unidad B que se ha subido al carro, Manuel Pellegrini ha empezado a ahormar un Betis distinto al que tenía en su cabeza al inicio de la temporada.

Las dos derrotas seguidas ante el Athletic y el Eibar, con las peores sensaciones del curso, llevaron a Pellegrini a pensar en otro Betis. En el duelo ante Osasuna, el cuadro verdiblanco ya comenzó a exhibir novedosos atributos que se han ido acentuando en las últimas jornadas con el paso adelante que han dado jóvenes como Juan Miranda, Aitor Ruibal y Diego Lainez. Los tres futbolistas comenzaron la temporada con un rol secundario en el equipo y desde ese viraje en los planes del entrenador se han convertido en indiscutibles.

"Tenemos grandes jugadores y es difícil entrar en el once. Las oportunidades que me ha dado Manuel las he intentado aprovechar y así estamos tanto Álex como el resto para dar lo máximo en cada partido", señaló ayer Miranda en los medios oficiales del club, en los que reveló el objetivo que se ha marcado el vestuario para el futuro más inmediato: "Para hacer buenos los puntos de Huesca hay que ganar al Celta. En la segunda vuelta nos hemos propuesto ser más regulares y si todo va bien estaremos ahí arriba peleando. Hemos ido mejorando en el aspecto defensivo en los últimos partidos y ojalá sigamos con la portería a cero para lograr esa regularidad que nos hace falta".

La frescura que han aportado al equipo, más allá de algunos defectos que aún deben pulir para consolidarse en la élite, le ha llegado al Betis en el momento justo. Ese ascenso de los jóvenes ha coincidido con el periodo de lesiones de jugadores como Guardado, Joaquín o William Carvalho, cuya aportación estaba siendo demasiado intermitente en esta campaña, con lo que esa savia nueva ha colaborado en el nuevo plan de Pellegrini.

"De poco tiempo a esta parte estamos bien, hay otra mentalidad en el equipo y hay que seguir. Si hacemos las cosas así vamos a estar más cerca de ganar que de perder. En los últimos partidos el equipo ha estado muy bien, muy compacto", apuntó Mandi, uno de los veteranos, sobre esta nueva versión del Betis que se está imponiendo en los últimos encuentros.

También se ha visto favorecido el equipo por el regreso de Canales. El cántabro se ha erigido en la referencia del equipo desde la medular, otorgándole una seguridad con la pelota que ha ayudado a consolidar la aportación de los más jóvenes. Además, la calidad del zurdo no está reñida con su compromiso en el trabajo, de ahí que a esta nueva versión de un Betis más estajanovista se haya complementado a la perfección con las cualidades del cántabro.

El Betis ha sumado más de la mitad de los puntos en los siete últimos encuentros –11 de 21–, con los triunfos ante Osasuna, Cádiz y Huesca, las igualadas ante Villarreal y Sevilla, y las derrotas contra Granada y Levante, con lo que se ha instalado en la zona media de la tabla y ha espantado los fantasmas que lo colocaban mirando hacia la zona baja.

Además, salvo en el duelo en Valencia contra el Levante, cuando encajó tres goles en apenas 24 minutos, el equipo ha ofrecido una imagen más consistente, tanto con los rivales de la zona baja a los que ganó como ante dos candidatos a la Champions como el Villarreal y el Sevilla, un aspecto que no había sucedido en el inicio de la temporada.

"Queremos incrementar la cantidad de puntos en la segunda vuelta Nos vamos estabilizando y ojalá podamos acabar bien", señaló recientemente el propio Pellegrini, satisfecho con la evolución de su equipo en las últimas semanas.

A la espera de la incorporación de esos hombres importantes que están fuera por lesión o enfermedad, el Betis tiene ante sí una semana importante para marcar el futuro. Si la Copa del Rey se toma como una competición distinta y en la que existe la posibilidad de ilusionarse, los duelos ligueros ante el Celta y la Real Sociedad, dos rivales que están por delante en la tabla, servirán para ratificar ese paso adelante que ha dado el equipo en los últimos partidos.

Pellegrini, tras los varapalos que supusieron las derrotas ante el Athletic y el Eibar, ha encontrado una nueva piel para su Betis, con la que aspira a elevar el rendimiento y seguir acercándose a la zona europea.