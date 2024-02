Pellegrini: "Es una temporada anormal en cuanto a lesiones"

Manuel Pellegrni quiere que el grupo pase página rápido de la derrota ante el Dinamo de Zagreb y por eso sabe que "el fútbol siempre da revancha", refiriéndose al encuentro ante el Alavés en el que el Betis busca mantener su buen pase en la liga, en la que pelea por los puestos europeos. Por eso tiene claro que "24 horas después de un partido ya no te puedes lamentar de los errores cometidos".

Para este choque tendrá el alta de Bakambu, que "se está entrenando con normalidad". "Está bien y ese fue uno de los motivos por los que entró en la Conference. Su selección ha llegado hasta la estancia final y no pudo estar en el partido de ida. Viene jugando con normalidad en el Galatasaray y en su selección. Está citado y en condiciones de jugar inmediatamente", indicó el entrenador del Betis, que tiene claro que "no es posible ganar siempre". "Hemos vencido dos de los últimos tres encuentros de liga y hemos empatado otro. Siempre hay muchas circunstancias por la que igual un partido rendimos y al siguiente. Nosotros intentamos ganar la mayor cantidad de choques", insistió.

Respecto al rival de esta jornada, el Alavés espera ganar "tras empatar en la primera vuelta de liga y perder en la Copa, porque "es un partido clave para seguir en los puestos europeos". "Son tres puntos difíciles, como todos en liga, y además el Alavés está en un momento bastante bueno. Tenemos que ser dinámicos para llevarnos la victoria", explicó, que tirará de rotaciones pensando también en el duelo del jueves próximo en Zagreb: "Rotaciones se pueden hacer siempre, por supuesto, pero no con once jugadores, no. Lo importante, como siempre, es que los que estén tengan un buen rendimiento. Partimos mal en la Conference, pero todavía falta la vuelta, por lo que no se puede tomar una determinación o conclusión sobre la competición. Tenemos que centrarnos en los que estamos; tenemos una lista de 22 futbolistas para el partido con el Alavés este domingo", indicó en una temporada que está siempre complicada por las lesiones: "La verdad que han sido tantas campañas que es difícil acordarse si es la que más lesiones he sufrido, pero es una temporada anormal en cuanto a lesiones. No sólo nos ha pasado a nosotros, sino que a otros clubes también les ha pasado lo mismo. Ha habido ventas, la lista Conference en la que sólo se podían hacer tres cambios… Se produjeron una serie de cosas que nos dejó mermados para el partido que jugamos en Conference, pero ante el Alavés tenemos una convocatoria para competir".

¿Ve probable ganar en liga y en Conference? "Si no viéramos posibilidad de seguir ganando no seguiríamos aquí. Ojalá le saquemos provecho contra el Alavés y el Athletic en liga. No hay partido fácil ni está ya ganado por jugar en casa, de local", afirmó Pellegrini, que habló sobre Chimy Ávila, "que viene después de una lesión de casi 40 días y por eso no está en Conference, aunque ya se ha entrenado con normalidad". "A lo mejor no está para los 90’, pero está en condiciones", añadió.

Por último se refirió a Luis Rioja, al que el Betis intentó fichar en este mercado invernal y ahora llega a Heliópolis con el Alavés: "Si empezamos a hablar sobre nombres que han sonado o que han estado cerca de venir no terminamos. Yo no hablo sobre los jugadores del rival ni de futbolistas que no están en el plantel".