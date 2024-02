Pezzella: "El Betis tiene un sentimiento que te conquista"

El futbolista del Betis Germán Pezzella ha comparecido ante los medios de comunicación en un bonito acto en la ciudad deportiva.

El Betis

"Es difícil para alguien fuera de su país sentirse en casa y eso me pasa acá. Es difícil de explicar. Nosotros estamos para competir y hoy se combina. Estamos compitiendo a alto nivel. Peleamos por competencias europeas, en los primeros puestos de la tabla y tenemos a disposición coas que hacen fácil el día a día. La ciudad hace mucho. En Florencia muy bien, cuatro años allá y hoy aquí".

Conference

"Aunque tengo esta profesión, pero compito para ganar cosas, trofeos. El conseguir una Copa fue muy importante, pero eso ua está ahí. Siempre en el pensamiento en cada competición es disfrutar para ganarla. Quedan retos importante s y el objetivo siempre es pelear por todo".

Por qué una temporada

"Siempre de inicio fue un tema sencillo. Tenía un año más y en los últimos mercados posibilidades para salir. Las dos partes queríamos continuar juntos y llegamos a un entendimiento rápido. El tiempo marcará todo".

Idea de volver a River

"Pasé los años más importantes de mi adolescencia allí. Me dieron todo, me criaron. Mi amor por River va a estar siempre más allá de todo. En un futuro ojalá pueda tener otra oportunidad en mi club de toda la vida. Pero en nuestra profesión es todo incierto. Hoy me encuentro con mi quinta temporada aquí. Focalizo mucho en el presente en el día a día, eso es muy importante".

Pellegrini

"Significa mucho para mí. Gran responsable de mi actualidad y de que esté anunciando la renovación de mi contrato. Me dio la confianza necesaria para sentirse importante dentro de un equipo. Es de ese tipo de entrenador que transmite tranquilidad más allá del momento que sea. Nunca pierde la calma. Es el gran responsable de que hoy está acá anunciando la renovación".

Tagliafico

"Hablo mucho. Fuimos compañeros desde la sub 18 en Argentina y todo lo que hemos vivido ahí en tantas competiciones. Tengo una gran relación con él. Está al tanto de la situación del Betis. Vi que se rumoreaba, pero no me gusta meterme en supuestos. Es un amigo mío del fútbol. Le deseo lo mejor".

Objetivos

"No nos marcamos un tope. Hoy estamos sextos y expectante de seguir subiendo. Al final de temporada veremos el quinto puesto. Queremos quedar quintos, cuartos. No nos ponemos un techo".

Qué tiene el Betis

"El Betis tiene un sentimiento que te conquista. Cuando alguien en la calle te habla del Betis no lo hace del equipo o del estadio, sino del sentimiento. Va más allá de ganar o perder y eso se te mete dentro. Cuando estuve en mi primera etapa era una situación diferente a nivel institucional del club. Ya se veía un proyecto en línea ascendente que iba a mejor. Desde fuera se ve con mejor claridad. Y cuando surgió la opción de volver estaba convencido. Quiero disfrutar y colaborar con ese sentimiento de la gente acá".

Scaloni

"Me dio la oportunidad de asentarme en la selección argentina. Me permitió cumplir el sueño máximo de mi vida, que es jugar un Mundial. Agradecimiento eterno".

Estado físico

"Disfruto teniendo continuidad. Me gusta competir, ayudar a mi equipo. En un partido salí porque tenía cargados los isquios. Ya voy conociendo mi cuerpo. Personalmente intento exprimirme al máximo para estar a disposición cuando el técnico lo necesite".