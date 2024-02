Pezzella: "Con esto no nos alcanza en Europa"

Pezzella estaba enfadado al final del partido en el que el Betis, con mal partido, perdió por 0-1 ante el Dinamo de Zagreb, lo que fue una "derrota dura, difícil". "Merecimos más, porque nos llegaron poco, pero en un penalti en una jugada aislada nos hicieron el gol", explicó el central.

"Nos faltó generar situaciones claras. Defendimos bien, pero con eso no nos alcanzó. Igualmente iremos a buscar el triunfo en Zagreb", indicó el argentino, que añadió sobre el penalti: "Si lo cobró por algo será".

No estrá Pezzella en la vuelta por ver amarilla estando apercibido y el jugador admitió que cometió "un error". "Me voy caliente", aseguró el futbolista, que cuestionado por el por qué del mal encuentro indicó: "El porqué me lo guardo, Pero con esto en Europa no nos alcanza y hay que cambiar el chip. Queda un partido y la diferencia es corta, así que vamos a buscar la clasificación allí".