El entrenador del Betis, Quique Setién, ha ofrecido las siguientes explicaciones sobre su futuro en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante el Real Madrid.

¿Piensa en el futuro?

"No ha tenido el respaldo de los resultados. He disfrutado mucho a lo largo de estos dos años con partidos, jugadas, acciones individuales, cosas que me gustan del fútbol. No pienso en el futuro, pienso en el partido de mañana. Yo pienso en el partido de mañana".

Preparar un partido así sin el futuro claro

"Yo tengo bastante capacidad para aislarme de las cosas que no son importantes en cada momento. Se afronta con entereza, hay cosas que llevan su tiempo. Yo me centro en el trabajo, en preparar los partidos. En tratar de seguir motivando a los jugadores pese a que no hay un objetivo claro tras las decepciones que nos hemos llevado. Hemos preparado un partido a conciencia, para que el equipo dé la mejor versión. Es para nosotros un partido muy importante, siempre se lo digo a los jugadores porque nos permitiría ganar una posición en la tabla, dejar un recuerdo bueno y en un campo importante. Hay motivaciones para hacer un partido con la máxima exigencia e intensidad".

¿Va a seguir en el Betis?

"Yo tengo un año más de contrato. Si no me hubieran firmado esos tres años no hubiera venido".

¿Qué relación tiene con Serra?

"Exactamente la misma que ha habido siempre, la misma".

¿Alguna fecha concreta para conocer su futuro?

"No voy a hablar de eso".

Relación con la afición

"Ha habido ciertos desencuentros"

¿Seguiría la próxima temporada?

"He estado aislado y concentrado en el trabajo. Yo tengo contrato. El club habló y dijo que cuando acabe la temporada hablaría y ésta no ha terminado. Hay que esperar".