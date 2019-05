Quique Setién: "Sigo pensando que me voy a quedar mucho tiempo en el Betis"

Quique Setién, entrenador del Betis, ha comparecido en la previa del duelo ante el Huesca y ha destacado la importancia de la victoria. "Nos entregaremos total y absolutamente para tratar de ganar el partido. Quedar un puesto arriba o abajo es importante y también por mantener a salvo nuestra dignidad", ha indicado el preparador verdiblanco, que ha vuelto a asegurar que se sigue viendo en el Betis la próxima temporada. "Sigo pensando lo mismo, que me voy a quedar aquí mucho tiempo", ha afirmado el cántabro.

Importancia

"Nos jugamos mucho, aunque sea solamente una posibilidad, y también por la honradez profesional que hay que tener hasta el último día. Nos entregaremos total y absolutamente para tratar de ganar el partido. Quedar un puesto arriba o abajo es importante y también por mantener a salvo nuestros dignidad. Vamos a trabajar para conseguir la victoria como hicimos ante el Eibar".

Afición

"Nuestra afición se merece una victoria, que no se le estamos pudiendo conceder en las últimas jornadas. Estamos concienciados de la importancia que tiene el partido para nosotros".

¿Último partido?

"No tengo sensaciones, no suelo mirar a largo plazo. Sigo pensando lo mismo, que me voy a quedar aquí mucho tiempo. Trato de hacer las cosas mejor e ir creciendo, ésa es mi motivación".

Interés del Barcelona

"Tengo contrato en vigor en el Betis".

Ánimos del vestuario

"El equipo quedó un poco tocado de Éibar, nos merecimos más, lo hizo bien. Le puso muchas ganas, hicimos muchas cosas bien, pero se quedó frustrado porque no conseguimos la victoria. Nos hemos repuesto, es un grupo unido y fuerte mentalmente. Esperamos que las cosas se nos pongan de cara, que empecemos nosotros marcando y las cosas nos cambien, en algún momento tienen que hacerlo".

Rival

"El Huesca, a veces a uno le da pena de algunos equipos, los ves cómo han peleado, sobre todo en la segunda vuelta. La mejoría que han tenido, lo difícil que ha sido ganar a este Huesca, empezando por nosotros nada más volver de las vacaciones. A priori era un equipo, que sabíamos que iba a tener dificultades, ha tenido resultados justos. No ha tenido el premio que esperaba, como le ha asado al Rayo y al otro equipo que falta. Es una incógnita que Huesca nos vamos a encontrar después del varapalo que han sufrido. Pero siempre me espero al mejor Huesca, sin esa presión añadida de tener que ganar. Tiene jugadores de nivel, con buenos conceptos, tiene un buen entrenador, pero si nosotros hacemos las cosas bien tendríamos que ganar".

Día de despedidas

"Evidentemente, sin nombrar a nadie, los finales de temporada es lo que supone, la llegada de jugadores nuevo y la despedida de otros. Es el destino de los jugadores tarde o temprano. Posiblemente, algunos jugadores se van, los compra alguien, otros van a continuar... Son las quinielas que uno siempre hace a final de temporada".

Ganar de cualquier manera

"Siempre hemos querido ganar a través de lo que hemos estado transmitiendo a los futbolistas, tenemos unas principios que tratamos de mantener. Ninguno es válido para ganar y con todos puedes perder. No es fácil cambiar la mentalidad de un futbolista en un momento determinado. Lo más importante es coordinar el trabajo de los jugadores, que haya una coherencia en lo que haces. Ganar como sea lo quiero decir por la importancia que tiene para nuestro orgullo terminar una temporada venciendo después una segunda vuelta que ha sido una decepción. Esperábamos dar mucho más de lo que hemos podido dar. Queremos dejar una satisfacción interna, y si puede ser ganar también en el Bernabéu y terminar la temporada lo mejor posible".