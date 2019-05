El entrenador del Betis, Quique Setién, ha ofrecido la conferencia de prensa previa al duelo ante el Eibar, en la que ha evitado pronunciarse sobre su futuro y sí ha apuntado que su equipo está preparado para apurar sus opciones europeas. "El fútbol a veces tiene una sorpresa", ha indicado el técnico verdiblanco, que ha destacado la dificultad de medirse al Eibar.

Estado anímico

"El equipo está bien, hemos entrenador extraordinariamente bien, no tanto el de hoy, que ha sido regenerativo. Nos hemos puesto en situación, con el partido que nos vamos a encontrar en Eibar, todos sabemos el rival que es y lo difícil que es ese campo. Estamos metalizados y preparados para afrontarlo con garantías".

Opciones europeas

"Por supuesto, ya lo he dicho, mientas haya posibilidades reales de estar ahí y de ganar vamos a ir por ello. Se tienen que dar combinaciones, no dependemos de nosotros, pero el resto de enfrentamientos son comprometidos para todos los equipos y el futbol a veces tiene sorpresa. No quiero generar expectativas, pero nuestro obligación es pelear, ir a Eibar y hacer un buen partido. Como les he dicho a los jugadores, terminar el campeonato con la cabeza alta, demostremos que somos honrados y que estamos motivados para ganar".

Jugar fuera de casa

"No lo sé, a veces los partidos fuera de casa, hemos jugado bien y en otros, no. Nos da lo mismo, hay que jugar los partidos, todos, los afrontamos como conviene".

Baja de Mandi

"Es un futbolista importante para nosotros, es el que más minutos ha participado. Nos da muchas cosas, es normal que en algún momento se pierda algún partido. Lo vamos a suplir bien, el resto de centrales está en un buen momento, trataremos de que no se note su ausencia".

William Carvalho

"Está bastante mejor, ha participado con el grupo. Hizo un buen entrenamiento, está mejor. Es un futbolista importante, vendrá en la convocatoria y veremos si consideramos que puede jugar de inicio".

Futuro y reuniones

"Son cosas privadas".

Barragán y Canales

"Ya vienen arrastrando desde el derbi un problema en el tobillo, ya forzó mucho para jugar el siguiente partido. La realidad es que hemos tenido que parar, las consecuencias d ese problema está derivando en otros que aconseja que haya descanso. Va a peor y las consecuencias pueden ser mucho más serias. Hemos considerado que lo mejor es que descanse y recupere bien. Barragán tiene un problema desde hace varias semanas, hay un riesgo, no acaba de curar. Puede haber un problema mayor y también se ha decidido de común acuerdo que es mejor parar".

Tello

"Siempre valoro todas las cosas, todas las opciones, evidentemente, las decisiones se tomarán en su momento. Tello tiene opciones de jugar como cualquier otro jugador".

Eibar

"Al Eibar no sólo le gusta apretar a nuestros equipos. Es el equipo que más tiempo juega en campo contrario, el que más balones mete al área, el que hace la presión más alta. Su intención siempre es robar cerca de la portería, asumen los riegos que eso supone. Cuando eres capaz de salir dos veces te puedes plantar ante su portero con facilidad. Ante el Rayo le pasó, tuvo dos mano a mano y acabaron metiendo gol. Es un equipo complicado para nosotros, nuestros mecanismos están hechos para salir desde atrás, cuando jugamos en largo no tenemos capacidad para aguantar y la segunda jugada, nuestros jugadores no tienen esas características. No nos vamos a engañar, tenemos criterios firmes y vamos a mantenerlos, supongo que ellos también. Luego no tiene mucho que ver con que te hagan un gol o lo hagamos nosotros de un centro sin más. El Eibar lo hace muy bien y tiene recursos para sacarle ventaja a muchas cosas de las que hace".