Quique Setién sale en defensa de su trabajo

Una nueva derrota del Betis, pero un mismo discurso de Quique Setién, que salió en defensa de su trabajo, después de que su continuidad en el club verdiblanco esté en entredicho. "Hacemos muchas cosas bien", aseguró el técnico, que aseguró que su equipo hizo méritos para haber puntuado ante el Eibar.

"¿Poco crédito? Para los que se preocupan del resultado seguramente, está claro. Para los que ven algo más, hacemos muchas cosa bien que nos permitirían ser optimistas de cara al futuro. Hay una base a la que acogerse. Depende del prisma que se mire, unos cogerán unas cosas y otros, otra", afirmó Setién, que, pese a reconocer la decepcionante temporada de su equipo, continuó lanzando mensajes positivos sobre su labor: "Estoy decepcionado con lo que nos ha pasado en la segunda vuelta, evidentemente. No hemos conseguido satisfacer nuestras expectativas. La primera vuelta de la fase europea, la semifinal de Copa, haber jugado y ser superior a muchos rivales... Nos hemos frustrado, al final ese buen juego no lo revertimos en buenos resultados. El fútbol vive de los resultados, pero este equipo ha hecho muchas cosas bien y su posición en la tabla no es justa. Hemos tenido partidos malos, que no hemos merecido nada, pero de los los últimos cuatro o cinco el único que merecimos perder fue el del Levante. El fútbol ha sido injusto y de ahí viene la decepción".

Sobre el duelo ante el Eibar, Setién lamentó la falta de eficacia. "El propio Mendilibar me lo ha dicho, que merecimos más. Si se ven las cosas con cierta objetividad, que igual yo no lo veo. La de Andrés y la del penalti son clarísimas. La de Bartra o alguna llegada mas podría haber estado mejor. En el partido, las ocasiones más claras han sido las nuestras. Hubiera sido más entretenido si marcamos el penalti... El equipo estaba muy fuerte en ese momento. Hay que meterlas, claro, el rival siempre te hace alguna", aseguró.

Acierto

"Hemos hecho el partido que queríamos hacer. Contra este equipo siempre tienes dificultades, no te facilita nada las cosas. Hemos controlado muy bien sus balones en largo, los aéreos, sus centros, y luego con el balón hemos alternado bien en corto y en largo. Hemos llevando el partido donde queríamos. Ya tuvimos un disparo nada mas empezar. El equipo ha defendido muy bien y ha generado para haber marcado al menos dos goles o tres, incluso cuatro. De un disparo que han tirado casi sin convencimiento, se ha envenenado y ha entrado pegado al palo. Lo fácil que es meter un gol y lo difícil que es otras veces. Estoy orgulloso del equipo, de los jugadores, de la actitud que han tenido. El equipo sigue firme, nos ha faltado es punto de inspiración para meter el balón dentro y salir de esta situación amarga que estamos viviendo".