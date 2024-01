Rafa Benítez: "El Betis está en un momento de equilibrio"

Rafa Benítez, entrenador del Celta, señaló este martes, en la víspera de abrir el año 2024 contra el Betis en Balaídos, que "el error" de su equipo fue no asumir que pelearían por evitar el descenso desde el inicio, y apuntó que un relevo en el banquillo "no garantiza nada".

"No podemos obsesionarnos o estar ansiosos porque este partido sea un final, o por pensar que si no ganamos van a echar al entrenador o va a pasar esto o aquello. Si hacemos eso nos equivocamos", ha expresado, a su vez que se ha referido a equipos como el Granada, el Almería, el Sevilla o el Villarreal, que han cambiado de entrenador y no tienen nada garantizado.

Por eso, Benítez recetó "tranquilidad" para revertir la mala dinámica en la que se encuentra su equipo, inmerso en la zona de descenso tras ganar únicamente dos partidos en las primeras 18 jornadas. "Hay que confiar en que el equipo está haciendo bien las cosas, necesitamos mejorar en la fase defensiva y en ser más eficaces en la ofensiva", incidió en su comparecencia ante los periodistas. Confesó que no esperaba la marcha del asesor deportivo externo Luis Campos porque "cuando la situación es mala la gente apunta al entrenador", aunque valoró que dentro del club se haya hecho un análisis más profundo porque "el trabajo está bien". "Al equipo no le puedes poner peros en cuanto a actitud e implicación. Se los puedes poner en otros aspectos tanto a ellos como a mí. Somos todos responsables y entre todos tenemos que sacar al equipo de ahí", manifestó.

Reconoció que no conocía al nuevo director deportivo, el mexicano Marco Garcés, pese a que ambos militaron en el Liverpool, pero las referencias que tiene de él son buenas. "La sensación que tuve es que conoce bien la plantilla. A partir de ahí el día a día es el que te va dando detalles o matices en la línea que tienes que ir, pero lo veo con mucha ilusión y muchas ganas, y eso va a ser positivo", indicó. Benítez descartó al central sueco Carl Starfelt para el partido de mañana contra el Betis, dijo que no se plantea devolver a Mingueza al centro de la defensa porque ahora tienen "alternativas" con Tapia y el recién fichado Jailson, y reveló que el lateral izquierdo serbio Mihailo Ristic está "al límite".

El entrenador del Celta espera que su equipo dé "la cara" ante el Betis, un rival que en los últimos partidos está exhibiendo "equilibrio", lo que necesita su equipo, puntualizó, para salir de la zona baja. "No están haciendo muchos goles pero también están encajando pocos, por eso están ahí. Eso confirma mi teoría que hay que encontrar ese equilibrio para conseguir puntos. Ellos están en ese momento de equilibrio, defienden bien, con calidad. Es un equipo peligroso porque a la contra también te puede hacer daño", concluyó.