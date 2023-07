Raúl García de Haro se ve "preparado" para triunfar en el Betis

Mientras Loren Morón parece cada vez más cerca de tomar la puerta de salida, Raúl García de Haro trabaja con especial intensidad en el stage bético de Wolfsburgo. Con 19 tantos y 8 pases de gol, el espigado delantero catalán llamó la atención en la categoría de plata y se armó de confianza para tratar de convencer a Manuel Pellegrini de que puede completar la línea de delanteros para la inminente temporada.

"La temporada pasada salió todo perfecto tanto a nivel individual como colectivo y vengo aquí con muchas ganas, a hacer una buena pretemporada. Es muy difícil hacerte un hueco en la primera plantilla porque el salto es un poco grande. Es algo que viene muy bien, coger minutos, irte a Segunda o donde sea para coger minutos y eso te hace crecer como futbolista y persona para ahora venir aquí y hacerme un hueco", expresa en declaraciones a los medios del club.

Se ve más maduro el que fue máximo goelador español en Segunda la pasada campaña: "Creo que tengo más confianza, me atrevo a hacer más cosas. Me ha venido muy bien este año para coger confianza y minutos en una categoría tan difícil como Segunda para venir aquí y hacerme un hueco", decía, subrayando la necesidad de seguir creciendo también en el aspecto físico: "Es algo que he trabajado durante el año y espero estarlo más".

"Yo me veo con muchas ganas. Creo que estoy preparado para poder estar aquí. Estoy con muchas ganas de seguir entrenando bien y hacerme un hueco. Yo vengo muy mentalizado. Creo que estoy preparado para estar aquí, es verdad que ahora estamos cuatro delanteros. Tengo que hacer mi trabajo y si el míster considera que debo estar aquí, estaré a tope", añade.

Tan convencido está de su progresión, que incluso acortó sus vacaciones para superar cuanto antes la lesión que sufrió con el Mirandés en la última jornada: "Han sido vacaciones entre comillas porque he estado trabajando para recuperarme. Por suerte ya estoy bien, tengo buenas sensaciones. Es la tercera pretemporada aquí. Estoy muy ilusionado".

Se congratula del marcado protagonismo de la gente de la cantera en este Betis. Y eso que aún faltan por incorporarse Rodri y Miranda, recientes subcampeones de Europa sub 21: "Siempre es muy importante, sobre todo para el Betis, que haya muchos canteranos. Es una alegría para el club que la cantera esté trabajando tan bien y podamos estar aquí muchos con el primer equipo".