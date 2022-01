Canales: "Siento mucha impotencia"

El futbolista del Betis, Sergio Canales, ha analizado en los medios del club el arbitraje de Muñiz Ruiz en el empate de su equipo en Vallecas.

Golpe en el Hombro

"Estoy bien, ha sido un susto y he podido terminar bien el partido".

Punto

"Lo primero es felicitar al equipo. Ha hecho un partidazo ante un gran rival y en un campo difícil. Creo por esa parte contento, hemos tenido muchas dificultades fuera de lo que nosotros podemos controlar. Tampoco se puede decir más, contento por el esfuerzo. Hemos hecho una contra muy buena en el gol. No he tenido la sensación de sufrir mucho y buscamos alguna contra para ir hacia delante".

Roja a Álex Moreno

"Es una jugada que marca mucho el partido. Al final, en ese tipo de jugadas cada uno tendrá su punto de vista. No voy a entrar en esa jugada, sí en el resto del partido. Todas las acciones que eran dudas… He sentido mucha impotencia. Es algo que no podemos controlar y hay que estar por encima de eso. Pero la sensación hoy es de impotencia en ese aspecto. No he entendido por dónde ha ido el partido hoy en ese aspecto".

Puntazo y Copa

"Siempre es muy importante puntuar. Estos puntos al final de temporada son importantes. Este tipo de partido, 60 minutos fuera de casa con unos menos… Queríamos ganar, pero las circunstancias son así. Este punto, el martes después de la Copa, hay que hacerlo bueno en casa".