Pellegrini: "La falta es del jugador que baja la cabeza"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha expresado su enfado en la sala de prensa del Estadio de Vallecas por el arbitraje sufrido por Muñiz Ruiz.

Análisis

"Fue un partido favorable para nosotros en un campo difícil. Me parece que el estado del campo no es acorde para un partido de Primera División. De ahí con un jugador menos, le dije al árbitro que vaya a mirar la jugada al monitor. El jugador del Rayo baja mucho la cabeza. No quiso ir a verla y expulsó a Álex. Vimos un Betis trabajador y sacrificado. Nunca dejamos de ir a busca el segundo gol. Nos empatan después de una falta a Fekir. Al final terminamos con un punto, buen punto al jugar con uno menos y la amargura que un hecho puntual desequilibre un partido".

Arbitraje

"El árbitro decide, pero antes tendría que ir a ver la jugada al monitor. El jugador baja mucho la cabeza, no es falta del que va a por la pelota con el pie sino del que baja la cabeza. Le impresionó la sangre. Antes de desequilibrar los partidos hay que estar muy seguro".

Positivo

"Hasta que estuvimos once contra once, muy contento, y con diez también seguimos intensos. No dejamos al Rayo tener muchas ocasiones. Reitero la falta a Fekir en el gol del empate. Quedo contento con el espíritu del equipo".

Nerviosismo arbitral

"Veo a los árbitros muy nerviosos. Le fui a decir que lo fuera a ver el monitor. Lo menos que puede tener es una decisión segura, estaba nervioso y tarjeta amarilla me muestra, no son capaces de dialogar".

Guardado de lateral

"Andrés es un jugador útil. Tiene mucha experiencia y se adapta rápido. En circunstancias difíciles con un jugador menos estuvo bien. El equipo estuvo muy aplicado. No dejamos al Rayo acercarse al área nuestra e intentamos el segundo gol, pero creo que hubo mucha aplicación y espíritu para sacar un punto bueno en un campo tan difícil".

Césped

"Me parece una falta de respeto al espectáculo. LaLiga no puede autorizar un campo así. Doble dificultad para jugar. Una liga tan importante, que se ve en todo el mundo, debe tener un acampo acorde a un equipo de Primera".