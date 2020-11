Tello: "Los primeros que estamos muy jodidos somos nosotros"

El extremo Tello fue el otro futbolista que salió a dar explicaciones en los medios oficiales del club y, lógicamente, su rostro no podía ser más serio y apesadumbrado. Tello hacía un análisis realista de la situación y no ponía ningún paño caliente a la misma. "Hemos empezado bien los primeros quince minutos, jugando bien y haciendo nuestro juego, pero luego hemos caído un poco en la tentación de balones arriba y segundas caídas, repetitivamente igual y es un juego que no nos beneficia. En ese aspecto nos hemos equivocado y ese juego nos perjudica a nosotros", apuntaba el futbolista catalán.

Cuando se le solicitaba al jugador, que tuvo la ocasión más clara al quedarse delante de Dmitrovic en el primer tramo, un mensaje para los béticos, éste no podía ocultar su pesar: "Los primeros que estamos muy muy jodidos somos nosotros, tenemos que trabajar desde mañana para levantar esta situación. Es una situación muy difícil porque venimos de una mala racha, pero el equipo está capacitado para revertir esto y debemos trabajar duro para ganar el próximo partido, que nos jugamos la vida ya".