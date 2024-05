Real Madrid- Betis: De despedidas y cierre

El Betis está a las puertas de las vacaciones con el trabajo hecho. El conjunto verdiblanco echará el telón a la temporada en el Santiago Bernabéu (21:00), donde Manuel Pellegrini se presenta con lo justo en un partido en el que su equipo ya no se juega nada en lo deportivo y que servirá de fiesta de despedida para unos y la preparación de la final de la Champions para un Real Madrid que se toma el choque como un entrenamiento con rival pensando en el duelo de la próxima semana ante el Borussia Dortmund.

A la capital de España desplaza el técnico chileno a 17 futbolistas incluidos los dos porteros, por lo que no tendrá ni para agotar los cinco cambios en el último encuentro liguero. Y es que a las bajas conocidas de los lesionados Isco, Pezzella, Guido Rodríguez, Marc Bartra, Bakambu y Chimy Ávila, durante la semana se han sumado por diversos motivos el guardameta Rui Silva, William Carvalho y Fornals. A éstos se unen Ruibal, fuera de la lista pese a que volvía tras cumplir sanción, y Chadi Riad, que se ha quedado fuera para viajar el lunes a Inglaterra a pasar el reconocimiento médico antes de cerrar su traspaso. Otro que está "vendido", según el Ingeniero, es Abner, en este caso al Olympique de Lyon, pero el brasileño sí viaja. Además como el filial se está jugado el ascenso a Primera RFEF y el juvenil de División de Honor, la Copa de Campeones, el técnico ha preferido no echar mano de los escalafones inferiores ante lo importante de sus objetivos y sólo se ha llevado al central Visus ante la falta de efectivos no sólo en el eje de la zaga sino de medio centros que pudieran retrasar su posición.

Y si ha viajado será para jugar, ya que no se entendería que dejara al segundo equipo sin una pieza, aunque lo cierto es que en la anterior eliminatoria ante el Europa no tuvo minutos.

En el once inicial de circunstancias que deberá presentar el Betis ante el Real Madrid –menos mal que no se juega nada– Claudio Bravo podría volver a la portería heliopolitana para defenderla por última vez. Las lesiones le han impedido tener regularidad esta campaña y apenas ha disputado nueve partidos, el último el 9 de noviembre ante el Aris Limassol cuando cayó justo antes del derbi, por lo que, anunciada ya su marcha del club tras cuatro años, jugará por última vez con la camiseta del Betis en el Santiago Bernabéu, el homenaje particular a su servicio durante este periodo.

No será el único que esté ante su último encuentro como bético. Fekir está en el mercado y es casi una necesidad para la entidad traspasarlo; Marc Roca volverá, de momento, al Leeds, que se juega su regreso a la Premier este domingo contra el Southampton; Abner está vendido y Sokratis cuelga las botas. Y hay más incógnitas entre los que estarán en el césped, como Willian José o Miranda; y los que no como Guido Rodríguez, William Carvalho, Marc Bartra y el mencionado Chadi Riad.

Sabaly, que ha jugado cinco de las seis últimas citas, podría descansar para dejar su sitio a Bellerín, mientras que por la izquierda Miranda podría dar más argumentos para su renovación, ya que con Abner vendido puede que Pellegrini no quiera arriesgar. Junto a Sokratis el técnico debe elegir entre Visus o retrasar a Marc Roca, en cuyo caso entraría Sergi Altimira junto a Johnny Cardoso. Fekir será el eje del juego de ataque bético en la línea de tres mediapuntas con Rodri por la derecha y Abde, tras las críticas recibidas la pasada jornada, por el otro lado para buscar la redención y darle confianza. Arriba, Willian José será la referencia.

Enfrente, Carlo Ancelotti ha manifestado que se toma el encuentro como "preparación para la final" de la Liga de Campeones. Será, además, el momento para que el Santiago Bernabéu rinda justa pleitesía a Kroos, que jugará ante el Dortmund su último partido de blanco en Wembley, y estará rodeado de un once titular en el simulacro ideal que es el choque ante el Betis.