Renovación como la guinda de una gran gestión

Aunque existen presuntos béticos disconformes con lo que digo, me reafirmo en la idea de que nunca el Real Betis Balompié estuvo tan certeramente dirigido. Lejos de aquellas voces que intentaban alarmar anunciando que el club estaba en bancarrota y que, por ende, no tendría otra que desprenderse de sus mejores efectivos, la realidad contesta a dichas insidias reteniendo a esos que tenían un pie fuera según los de siempre.

Dudar de que este Betis que continúa tercero en la tabla tiene varios pilares y que tres de ellos son, incuestionablemente, Pellegrini, Canales y Fekir no creo que se le ocurra a nadie. Bueno, pues no sólo no tiene el Betis que desprenderse de ellos, sino que han firmado un considerable alargamiento de estancia en Heliópolis. Lo último ha sido la renovación del mago francés, que ha firmado ampliar su estancia en Sevilla hasta el 30 de junio del año de gracia de 2026.

Es un chute de optimismo en esta particularísima cuesta que rinde el sábado noche en Villamarín. El fantástico pied noir, ídolo grande en las tardes heliopolitanas, le hizo saber a su apoderado que sólo escucharía la oferta de un lugar en el que se siente a gusto, querido y muy importante. Paralelamente, se trata de una acertadísima gestión de la junta que preside Ángel Haro y que echa por tierra los malos augurios que presagiaban un Betis en otra nueva regresión.

La continuidad de larga duración de esos tres valores da pie a pensar en un Betis de crecimiento real y no impostado. Pellegrini con el chándal ha ordenado una casa que solía tender a grillera; Canales y Fekir ponen sobre la grama la calidad necesaria para acometer grandes empresas, con lo que la gestión de una gobernanza tan taimadamente cuestionada en ocasiones calla bocas y sale reforzada de forma considerable. Dudar de esta gestión sólo puede darse desde la insidia.