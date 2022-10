Fekir, con problemas en los isquiotibiales

El futbolista del Betis Nabil Fekir se marchó lesionado del terreno de juego en el minuto 22 de partido por problemas musculares. Al igual que en el choque ante el Real Madrid, el galo tuvo que abandonar el encuentro debido a una lesión y ahora tendrá que volver a estar varias semanas en el dique seco.

Según comentó Manuel Pellegrini en sala de prensa, el galo "sintió un pinchazo en los isquiotibiales, en la misma pierna que la última lesión, y tendrá que parar unas semanas. Quizás lo apuramos más de la cuenta, pero otro jugador del plantel lo reemplazará". Así de firme se mostró el chileno, que pierde de nuevo a un jugador muy importante para su equipo.

Fekir se lesionó el 3 de septiembre en el Santiago Bernabéu también por problemas en los isquiotibiales y estuvo casi un mes sin jugar, hasta que regresó para el partido pasado de Liga en casa del Celta de Vigo. El francés entró en la segunda parte y demostró su calidad, y ante tan importante compromiso en Roma, Pellegrini no dudó en ponerlo de titular. Entró el partido muy participativo y mandando un tiro al palo, pero en el minuto 22, tras sentarse en el terreno de juego por el pinchazo sufrido, se retiró al banquillo.

Habrá que esperar ahora a ver cómo Fekir va evolucionando de esta nueva lesión en pos de jugar antes de que llegue el parón previo al Mundial el 9 de noviembre. Tendrá, por tanto, el Betis que seguir demostrando que tiene plantilla para que no se note demasiado la baja de Nabil, que ayer disfrutó junto a sus compañeros y la afición de una sensacional victoria ante la Roma en el Olímpico. "Enorme, equipo y enorme, afición!! Un lujo poder jugar y luchar cada partido con esta familia. Aún no hemos hecho nada, así que seguimos. En especial a Fekir. Ni en el mejor momento no te podemos echar de menos. Ánimo, te esperamos pronto!!!", escribió Canales en sus redes sociales.