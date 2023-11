Rubén Castro y su homenaje en el Benito Villamarín

Dentro de la iniciativa "Del verde a la memoria", el Betis ha homenajeado a Rubén Castro instantes antes del inicio del encuentro de los verdiblancos ante Las Palmas.

El delantero canario ha recibido una camiseta por parte de los rectores de la entidad heliopolitana con el número 797, el que le corresponde como jugador en debutar en el Betis. La leyenda bética ha recibido, posteriormente, el reconocimiento del Benito Villamarín al mostrar esa elástica a los aficionados cerca del círculo central.

Después, en los micrófonos de DAZN, Rubén Castro ha expresado su alegría: "Volver aquí siempre es especial. He vivido muchas cosas en este estadio. Y delante está el equipo de mi tierra. Son momentos especiales. Son dos equipos que han marcado mi carrera. No hay un mejor día que hoy para recibir el premio que me han dado. He sentido muchas cosas, darle las gracias a todos por lo bien que trataron aquí".

Es el segundo homenaje que recibe Rubén Castro por parte del Betis, después de aquel encuentro ante Las Palmas en agosto de 2019. El máximo goleador de la historia verdiblanca ha vivido otro bonito momento esta noche en Heliópolis.