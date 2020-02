Rubi: "El Betis ha generado más, pero no aprovechamos las ocasiones"

De nuevo apareció Rubi insatisfecho tras lo sucedido en el Eibar-Betis y, aunque esta vez las quejas no apuntaron hacia los árbitros y sí a la falta de puntería de sus jugadores. "Generamos más situaciones que ellos", ha indicado el preparador verdiblanco que, pese a todo, ha reconocido que los locales también contaron con oportunidades.

"Últimamente en cada partido tenemos manos a manos con los porteros y no hemos acabado ni uno dentro. Cuando marcamos, es de otra manera. No aprovechamos las ocasiones y así te cuesta ganar partidos. El equipo se ha vaciado y ha peleado hasta el final pero hasta que no nos cambie esa pequeña mala fortuna sobre la finalización nos va a costar. El Eibar también ha tenido ocasiones. Nosotros hemos arriesgado mucho atrás y han tenido alguna al contraataque", ha comentado el preparador bético, que también ha destacado el trabajo de su defensa: "El Eibar, que juega a sacar centros suele hacer 20-30 en casa y hoy sólo ha hecho 13. Eso quiere decir que hemos defendido bien".

Había indicado el técnico bético que cada equipo tiene su identidad muy marcado y eso se trasladó al partido. "Me han gustado los dos equipos, cada uno ha sido fiel a lo suyo, cada uno tomando sus riesgos. Ha habido algún error, pero ha sido para el espectador muy bonito. El Betis ha venido a por el partido y a jugar al fútbol, no a dar patadas por darlas. El Eibar ha jugado con su intensidad habitual y ha hecho buen partido también", ha comentado el técnico, que también ha sido cuestionado por esas pérdida que originó el penalti favorable a los locales: "Es la primera situación así de gol en todo el año y la sacamos muchas veces. El equipo tiene libertad para no arriesgar tanto de vez en cuando. Hemos cometido un error, aunque la presión del Eibar fue fuerte . Eso nos ha costado el gol pero se nos ha ido más en las ocasiones falladas. Teníamos el 0-2 antes de ese penalti. La de Álex delante del portero con Borja al lado, la de Tello al final… Posiblemente el resultado está entre justo o que nosotros merecemos la victoria, puedo aceptar las dos cosas. Sólo hemos marcado un gol y de balón parado. El Eibar tuvo alguna situación pero a los puntos el Betis ha generado más situaciones".