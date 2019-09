Rubi, técnico verdiblanco, salió muy enfadado a la sala de prensa después de que su equipo sufriese una contundente derrota. En primer lugar quiso alabar la gran labor de su equipo durante la primera hora de juego y luego dejó un recado para el videoarbitraje en la línea de lo mostrado por los integrantes del equipo. “Se han visto dos partidos; uno hasta el minuto 70, en el que ambos conjuntos han demostrado un enorme nivel y en el que nuestro equipo estaba concienciado de poder remontar el partido. Y otro desde ese momento, aunque eso no es excusa para irnos del encuentro como lo hemos hecho. De ahí al final le doy un cero a mi equipo”, dijo. Además, respecto al VARfue muy claro. “Tengo entendido que el VAR revisa jugadas claramente equivocadas; si tienes que mirar a camara lenta si hay un contacto o no no entiendo que actúe.”

En cuanto al resultado, fue también bastante realista. “No es demasiado abultado porque hemos sido un completo desastre en los últimos 20 minutos. Nos vamos muy dolidos porque creo que se estaba viendo uno de los mejores Betis de la temporada pero la realidad es que no nos puede afectar tanto una decisión por mucho que pensemos que es equivocada”, concluyó el técnico verdiblanco.