Rubi: "Ha sido una semana de autocrítica"

Sabedor de lo que se juega el próximo domingo en el Nuevo Los Cármenes, Rubi habló ante los medios de comunicación en la previa del encuentro ante el Granada. Por la mente del técnico catalán, nada que no sea sumar la victoria en territorio nazarí. Cualquier otro resultado podría ser decisivo para su futuro, aunque él no se preocupa por ello.

Semana complicada: "Ha sido una semana dura, muy dura, porque la situación del equipo no es la que todos queremos. Esta vez es que ha sido de reuniones, ya no tan cotidianas, ha sido una semana para juntarnos, hablar de las cosas, reflexionar y de hacer autocrítica. ha sido una semana productiva, en la que se han dicho muchas cosas, vamos todos a una, y tenemos clarísimo que tenemos que ganar partidos ya".

Petición de responsabilidades: "Sí, siempre he comentado. La pena es que no he ganado para que también me conozcáis así, que no pensamos que lo tenemos todo bien aun ganando. Creo que ha sido más la unidad entre todos los estamentos, y el tener un plan para intentar revertir la situación, obviamente deportivo, pero más enfocado a un compromiso al máximo y de que haya unidad y creencia al máximo en lo que se hace. Eso implica muchas charlas, pero siempre desde el máximo respeto y con mucha prediposición de todo el mundo".

El apoyo de la plantilla: "Cuando un entrenador llega a un equipo, donde ha estado otro tiempo, hay algunos que las ven diferentes, no somos dos iguales. Yo reconozco que algunas situaciones del juego nos está costando que se haga más lo que nosotros vemos clarísimo. Pero muy claro además como se debe hacer. Pero esta semana, con lo malo de situación, nos ha llevado a hacer limpieza de muchas cosas. Eso es una etapa pasada de este esta semana".

Charla con capitanes: "Esta semana sí, me reuní con los capitanes. Esta semana, además, lo he hecho con el 70 u 80% lo he hecho de los jugadores a nivel individual. Habitualmente lo hago cada semana, pero esta semana, más. El problema es que haya dos o tres jugadores que les cueste cambiar más el chip. Al principio a lo mejor había ocho. Ahora, dos o tres. Pero creo que lo vamos a conseguir. Son buenos profesionales y quieren ganar partidos. A base de demostrar con hechos y autrocrítica personal ven que hay que cambiar cosas. No te puedes estancar en una idea, el fútbol evoluciona mucho".

Cambio de sistema: "Nosotros nos planteamos continuamente cambios. Ya sea de jugadores, de dibujo. Esta semana trataremos de hacer algo nuevo, de jugadores o dibujo. La semana pasada, creo que una parte de lo que tenía previsto me salió muy bien. La otra, fatal. Es responsabilidad mía. Os comenté que jugaríamos con más talento o jugadores más de contención. Aposté por el talento, en el sentido porque creía importante que nos adelantáramos, porque no lo habíamos hecho. Y hasta ahí. El plan no nos salió bien. Y luego tenía presente que quería ayudar al equipo, ayudarle con más músculo, más contención, etcétera. Y no nos dio tiempo. El responsable es cuerpo técnico. Pero ahora no toca eso. A ver si conseguimos sacar un partido sin tampoco decirle al equipo que todo lo está haciendo mal, porque no es verdad, porque si tuviéramos dos puntos más estaríamos haciendo muchas cosas mal igualmente, pero a lo mejor pensaríamos que la situación no es tan urgente. Si no, el jugador se piensa que todo lo que estamos trabajando y algunas cosas, como que la circulación sea más rápida, o que la defensa esté alta, se van consiguiendo, pero tenemos que conseguir muchas más".

El tiempo, en contra: "No me esperaba que costase tanto. También es cierto momentos en los que parecían que sí. Otros, que nos han hecho pasar partidos extraños, como jugar con diez que no te permiten una valoración exacta de lo que hubiera podido ser. Tuvimos un partido malo ante un equipo que estaba en su mejor momento. Que no lo haya conseguido antes es un error mío, un fallo de análisis. Me esperaba que todo fuese más rápido, pero no tengo dudas que lo voy a conseguir".

¿Se juega el puesto?: "No, creo que no. En Granada no. El club me ha demostrado es un apoyo bestial, me trasmite una confianza en el trabajo que estamos haciendo. obviamente hay cosas que mejorar y ello lo exigen y en ello nos hemos puestos. Llamaría a esta semana la semana de la unidad. El tocar un poco fondo ha hecho que tengamos que entrar en profundidad a solucionar el problema le problema, no a medias. Y en esto hemos avanzado mucho".

Fin del proyecto si se pierde: "Que pueden cambiar de entrenador, lo vivo cada semana. Sé que la semana que sabes que no, porque has ganado, no te puedes relajar porque la próxima vez te meten cinco y te mete presión para el siguiente partido. No pienso un minuto. Cuando empecé a entrenar lo hice sin miedo. ahora sigo sin miedo. No puedo saber qué va a pasar. Lo único que me puede ayudar es trabajar al máximo y es lo que intento hacer".

El contexto del partido: "Lo que juega en mi contra es que nosotros tenemos que mejorar y hay que hacerlo. Luego jugamos contra un rival que pasa por un buen momento, que ha empezado espectacular, y que nos lo pondrá muy difícil, como lo hacen todos, y lo hicieron el año pasado. Pero el equipo va a dar la cara y va a pelear por esta victoria al máximo".

Posible aplazamiento del derbi: "Los que tiene que garantizar la seguridad sin incidentes tienen que saberlo. Si les da para las mesas electorales, controlando los colegios, y llegar aquí. Lo que sabíamos es que íbamos a jugar el domingo, el último. Lo que me es difícil decir es que que se podrá jugar sin problema. Si pasara, y no creo que pase, por mucho que haya rivalidad no recuerdo en los últimos años que haya habido excesivos follones en día de partido. Si me preguntas, creo que se podría jugar. Si necesitas 15 policías que vengan de un sitio para llegar aquí no sé si les daría tiempo".

Experiencia en el Espanyol: "Siempre he dicho que el entrenador se ve su capacidad cuando las cosas no van bien. Cuando van bien, no debes hacer mucho más. Si no lo consigo, habré fracasado. Lo único que le he dicho es que hemos preparado un plan para intentar salir de esta situación, ganar partidos y poner al Betis donde tiene que estar. ¿En qué se basa el plan? En un análisis de todo lo que ha pasado hasta el día de hoy, en buscar ayudar al equipo aplicándolo. No vamos a hacer las cosas por hacerlas. Es algo que tenemos pensado para que el equipo saque el partido adelante. Sí que digo, que la experiencia de haber pasado situaciones parecidas, en todos los equipos hay tramos en los que lo pasas mal. Ojalá sea el nuestro este inicio de temporada. Pero no verán a un Rubi nervioso por si lo echan o no. Manejo la situación transmitiendo conocimiento y teniendo algo preparado, porque lo que lo que hacíamos hasta ahora no está funcionando".

Rival: "El Granada ha ganado a equipos que han ganado la Liga. Ha presentado dificultades en todos los partidos a los rivales. es un granada rocoso, que no encaja goles, que aprovecha el balón parado, con velocidad en los extremos que desequilibran. Están en nivel alto y me parece bien, pero nosotros tenemos que demostrar que somos mejores que ellos y ganar el partido".

Los 50 o más puntos: "El objetivo es pelear por entrar en Europa. ¿Lo estamos haciendo? No. Es lo que tenemos que intentar revertir. Para hacerlo hay que pasar de 50 puntos y tenemos equipo para ello. Me toca sacar agua y llegará el momento bueno".

La sombra de Setién: "No. Que puede haber alguna persona, puede ser. Pero intentamos convencerle de que se pueden ganar partidos de otra manera".

Un punto de inflexión: "No tengas duda. Algunas de las cosas que habíamos detectado que nos costaba llegar mejor a una parte, se ha solucionado clarísimamente. No nos ha sorprendido, ya veíamos cosas que podríamos hacer cosas que se podían hacer mejor y nos costaba. ahora que hemos tocado fondo, ya no vamos con mitades, hay que ir por aquí, y se acabó".

La plantilla: "Yo repito: queremos que el Betis juegue desde atrás cuando pueda hacerlo, que tenga el balón más que el rival y pueda dominarlo. Eso lo queremos. Estamos intentando que haya introducir matices, como cuando un rival te ha generado varias ocasiones de gol, no regales otra.. Estamos trabajando en esas cosas, que creemos que es darle un valor añadido. Yo me identifico con el entrenador valiente, que quiere ir para adelante. El otro día puse un equipo que la responsabilidad es mía. Con jugadores creativos, con alguno se quedó en el banquillo, con dos delanteros... nuestra mentalidad es esa. Si hay que hacer alguna cosa diferente para ayudar al equipo, lo haremos".