El foco de atención en el Betis de cara al encuentro ante el Granada del próximo domingo está centrado en la figura de su entrenador, Rubi. Éste se juega ante los rojiblancos gran parte de su continuidad por los malos resultados en las nueve primeras jornadas, que tienen a los verdiblancos en puestos de descenso, de ahí que a lo largo de toda la semana, como en el entrenamiento de ayer, el preparador de Vilasar de Mar trabaje en busca de soluciones. Remedios para un equipo con problemas en la medular, a la hora de la contención, y con escasa fiabilidad en las prestaciones defensivas.

"El entrenador está con mucha fuerza de revertir la situación. Intentando hacer cambios, que entendemos que puedan dar frutos y que eso se convierta en resultados positivos. Es lo que necesitamos para salir de abajo. El próximo entrenador del Betis es Rubi. No estoy arrepentido de haberlo fichado. Todavía es pronto para decir si estoy arrepentido. Confío en él y en los jugadores, ya que hay elementos suficientes para salir adelante. En esta ciudad se exige y me parece bien. Paciencia hay, pero si los resultados no llegan esa paciencia terminará. Todavía hay elementos para seguir confiando", comentó el presidente del Betis, Ángel Haro, en su última comparecencia pública el pasado miércoles, respaldando a Rubi, que sigue intentando dar con la tecla en pos de despejar una incógnita en su idea que ya comentó en la previa del último enfrentamiento ante la Real Sociedad: poner jugadores en el campo con más o menos talento.

Haro mostró su apoyo a Rubi y ayer Alexis, de nuevo, estuvo presente en el entrenamiento matinal

Ante los donostiarras, la medular del Betis estuvo formada por Javi García, Canales y Fekir, con Joaquín, Loren –éste cayendo un poco a la izquierda– y Borja Iglesias arriba, pero ante el Granada tanto el portuense como el ex futbolista del Espanyol podrían comenzar el partido desde el banquillo. Guardado entraría por el capitán bético y Fekir adelantaría su posición para jugar con el punta marbellí. Incluso, no hay que descartar la opción de que Rubi, para este encuentro, decida apostar por jugar con tres centrales.

"Yo pienso y repito que vamos a jugar algún día con defensa de tres porque será interesante para salir beneficiado en unos partidos. Estoy intentando buscar soluciones sin cambiar el trabajo hecho desde el principio. Hay cosas que se están haciendo buenas, como las subidas de los laterales, como se está viendo. La gran decisión no es defensa de tres, sino poner más o menos jugadores de talento sobre el campo. Ésa es la decisión que tengo que mirar y acertar", comentó el técnico heliopolitano en la rueda de prensa antes del duelo en San Sebastián, de ahí que mantenga viva esta posibilidad.

Guardado podría entrar en la medular con Javi García y Canales, y Fekir jugaría arriba junto a Loren

También podría haber alguna modificación en la zaga, con la posible presencia de Emerson en el carril derecho tras la irregular actuación de Barragán ante los blanquiazules. Además, Rubi podrá seguir contando con Álex Moreno, que ayer se entrenó con total normalidad con el resto de compañeros tras superar la contusión en el sóleo que lo obligó a pedir el cambio ante la Real, y por contra tiene la duda de Dani Martín, que ayer no se entrenó por un golpe en el cuádriceps derecho y está pendiente de pruebas para ver si llega a tiempo al partido en Los Cármenes.

Juanmi, que continúa con su proceso de recuperación de un espolón en el pie izquierdo, seguirá sin estar disponible para Rubi, que busca un giro en su filosofía.