Rui Silva anuncia su deseo de salir del Betis: "Me encantaría volver a Portugal y jugar en un gran club"

El meta luso Rui Silva ha reconocido públicamente que quiere regresar a Portugal para jugar en un equipo importante de su país. Aunque el portero tiene contrato con el Betis hasta 2026, ha desvelado en una entrevista reciente para O Jogo su deseo de volver a la liga portuguesa.

"Me encantaría volver a Portugal, si es posible por la puerta grande. Tengo la ambición y el sueño de poder representar a un gran club en Portugal. Es mi sueño desde niño. Ya he cumplido algunos a lo largo de mi carrera y, sin duda, este también es uno de mis objetivos. Estoy en una etapa importante en la carrera de porteros, una fase de madurez y crecimiento", reconoce abiertamente.

El regreso a Portugal, un sueño para Rui Silva

"Soy un portero mucho más completo en este momento que hace siete u ocho años, cuando salí de Portugal. Me gustaría volver por la puerta grande, poder representar a un club más grande, poder luchar por el título en Portugal, que también es uno de mis sueños cuando era niño", asegura el arquero verdiblanco en el citado medio.

Al ser cuestionado por la posibilidad de sustituir a Diogo Costa en el Porto, Rui Silva no descartó la opción: "No sé, es una pregunta difícil de responder. Puede existir esta posibilidad de que Diogo se transfiera, porque es un portero de enorme calidad, pero la cantidad de porteros que se ofrecen al Porto es inmensa, por lo que es normal que haya una gama de jugadores para complementar esa hipotética salida. ¿Me veo en su lugar? Posiblemente, pero estoy feliz de que haya un reconocimiento del trabajo que he estado haciendo. Como mencioné, tengo la ambición de jugar en un gran equipo y poder ser tenido en cuenta por un club de este tipo en Portugal es muy gratificante. Pero hay muchos porteros en el mundo y no solo seré yo en la lista".

Hubo conversaciones para su traspaso al Benfica

Hace unos meses, el luso reconoció que hubo contactos con el Benfica durante el pasado mercado invernal, aunque finalmente no se llegó a ningún acuerdo: "Los clubes hablaron, pero creo que no fue nada concreto. No creo que hubiera una propuesta formal. Nadie me habló, estaba concentrado en Betis. Prefiero dejar estos problemas a mis agentes y al club".

En la entrevista, Rui Silva también elogia la figura de Manuel Pellegrini: "He aprendido mucho de Pellegrini. Es uno de los mejores entrenadores del mundo, ha estado en grandes clubes. Tiene un gran palmarés. De hecho, como él mismo dice, el único equipo del que ha sido despedido en tantos años como profesional fue el West Ham. Eso demuestra la calidad que tiene. Da mucha libertad a sus jugadores, lo que también es fundamental para el día a día, para querer mejorar y aprender. Corrige lo que hay que corregir, es muy incisivo tácticamente y acaba transmitiendo experiencia, no sólo a los más jóvenes, sino también a los más experimentados".