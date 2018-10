Sanabria, entre la confianza y la paciencia

No ha empezado Tonny Sanabria la temporada de la mejor forma, aunque el cuerpo técnico no pierde la fe en el delantero. El segundo máximo artillero del Betis en la pasada Liga no termina de arrancar en ésta, pero los técnicos lo quieren mentalizar para que esté preparado cuando llegue su turno.

“Entre una cosa y otra no ha tenido la continuidad que debería. La exigencia y la competencia que tiene este año con Loren y con Sergio (León) tampoco me permite a mí darle la continuidad durante una serie de partidos para que se sienta cómodo, con el ritmo y el punto de lucidez que necesita para dar todo lo que lleva dentro”, indicó Setién, que sí espera que el paraguayo sea importante durante la temporada: “Tonny es un chaval con mucha ilusión, con muchas ganas de que sea su año. Es consciente de que el año pasado tuvo problemas, lesiones y el año anterior también con el pubis. No le he podido dar esta continuidad, pero es un futbolista extraordinario, con unas condiciones espectaculares, que está metido este año y que tenemos mucha confianza en él. Lo único que les pido a todos los delanteros es que sean mentalmente fuertes para mantenerse ahí”.

Precisamente, Sanabria será protagonista en los próximos días de una buena noticia. Y es que el lunes, el delantero juró la bandera española, uno de los últimos trámites que le faltan para tramitar su pasaporte, con lo que ya dejará de ocupar plaza de extracomunitario. A la espera de que la burocracia haga oficial este asunto, que se espera que no se retarde demasiado, el club verdiblanco sólo tendría a Sidnei, que también estaba tramitando la doble nacionalidad, y a Inui como extranjeros, con lo que se abre el abanico de opciones de cara a reforzar la plantilla en el mercado invernal.