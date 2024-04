Serra Ferrer: "Isco ha sido una sorpresa"

En la semana del derbi sevillano Lorenzo Serra Ferrer es una figura repetitiva, siempre recordada, un nombre en boca de cualquier bético, sabedor de esa dosis de veneno extra, casi necesaria, que le imprimía siempre al conjunto verdiblanco antes de los partidos contra el eterno rival.

El balear recordó en el programa Libre y Directo de la Cadena Ser su mejor recuerdo de un derbi, si bien "uno sabe lo que ha provocado cuando se gana". Sin embargo, recordó uno "particularmente" que le gustó. El primero en su vuelta a Primera División comandado al equipo: "A mí particularmente me gustó el derbi que ganamos por 0-3 en el Sánchez-Pizjuán, no sólo por el resultado sino por la forma. La idea de querer ganar fue muy importante", aseguró, el mallorquín, que limó asperezas respecto a su abrupta salida del club en su última etapa: "Yo con el Betis no tengo rencores, lo dirija quien lo dirija. Han hecho una planificación equilibrada. Ha sido una pena que en el resto de competiciones no haya podido avanzar tanto. Las lesiones han influido y restado la posibilidad de llegar un poco más lejos, pero yo siempre he tenido un cariño fuera de lo normal al Betis porque fui muy feliz viendo a los béticos felices", reconocía.

De nuevo apuntando a la planificación, Serra Ferrer destacó el papel de Manuel Pellegrini en la estabilidad de la entidad y aseguró que fue parte importante de que acabara llegando: "Colaboré mucho en ponerlo en la órbita del Betis. Es un entrenador del que se puede aprender de la vida cotidiana. De cómo dirige y corrige y cómo sacar rendimiento a los jugadores. Ya ha pasado bastante tiempo, pero esto es así", recalcó.

También se refirió a Isco, que ha sido "una sorpresa agradable". "Todos somos admiradores de su talento. Es un futbolista brillante. Se ha sentido arropado y ha dado un nivel bastante alto. Ha recuperado sensaciones. Le ha dado mucho al equipo y le deseamos que siga", aseguró.