Serra Ferrer: "Podíamos y debíamos clasificarnos ante el Rennes"

Tras semanas sin comparecer en público, Lorenzo Serra Ferrer también ha realizado en la televisión del Betis un análisis de las competiciones por eliminatorias. El vicepresidente deportivo ha valorado positivamente la actuación en la Copa del Rey pero se ha mostrado más crítico con la eliminación europea.

"En la Copa hemos superado con creces la decepción o el fracaso que se puede decir de la pasada temporada. Competimos bien, llevamos al equipo hasta el final, con un equipo a tener en cuenta como el Valencia. Se nos pudieron las cosas muy bien en la ida, fue una pena. Las cosas del fútbol y en las eliminatorias pueden pasar estas cosas, hay que aceptarlas. En Valencia, no hubo tanta diferencia, fue un gol, un detalle, nos hubiera podido meter donde el beticismo o las personas que estamos identificadas con el club queríamos, pero se nos escapó. Jugar la final en el Villamarín hubiera sido un regalo para todos, una revancha de la final que perdimos ante el Barcelona en el Bernabéu me habría hecho mucha ilusión. No pudo ser, pero fue una buena experiencia para seguir en esta línea y para tener miras altas", ha indicado Serra, que luego ha analizado la participación europea con luces y sombras: "La segunda competición estuvo bien en la fase de grupos, brillantes en el juego y resultados quedando primeros. Fue una pena que cuando teníamos la competición en nuestro esquema, con todos los respetos para el Rennes, podíamos y debíamos habernos clasificado. Fue un poco más de decepción, pero a veces para ganar cosas hay que perder alguna antes. Nos queda como experiencia, de venganza para el futuro, no sólo aspiramos a clasificarnos para Europa sino pensar en algo más".

Lo Celso y Emerson

Serra también ha analizado la situación de dos jugadores como Lo Celso, autor de dos goles ante el Villarreal, y Emerson, que cuajó un buen partido ante los castellonenses.

Lo Celso: "A lo largo de la competición ha aportado un talento magnífico, una polivalencia en su juego muy buena. No teníamos dudas de este futbolista. Cuando acepta venir al Betis nos alegramos muchísimo. Más allá de los baches que puede atravesar un futbolista, en la competición ha sido determinante, y mañana nos quedará seguro a todos los béticos que tuvimos la suerte de presenciar el gol con la vaselina. Lo recordaremos como un futbolista que está aportando una dosis de talento muy grande

"Gio es verdad, no solamente ha jugado las tres competiciones del Betis, sino también participar en la selección, los viajes largos y duros es un desgaste físico y psíquico. No es fácil manejar a sus 22 años como un futbolista maduro y hecho. Participar con la selección argentina en estas circunstancias es muy duro y fuerte. Luego venir a jugar y competir en nuestro club es un comportamiento que no es fácil soportarlo. Lo ha llevado muy bien, está integrado, es feliz aquí, vive con pasión los objetivos y el devenir del Betis. Estamos orgullosos de tener un futbolista de este prestigio"

Emerson: "Ha cumplido 20 años, es la primera experiencia en Europa, la Liga es exigente. Tienes que tener una parte de conocimiento para que la adaptación no sea tan larga. Teníamos una pequeña ventaja, jugaba en un equipo donde nuestro querido Ricardo Oliveira nos informaba de cada situación. También un club como el Barcelona estaba interesado en ver su progresión, hay muchas sensaciones que indican que este futbolista va a encajar bien. Es joven, tiene que aprender a dosificarse, a aguantar el ritmo de la exigencia del juego. Apuntó las maneras de que él puede crecer. Estamos ilusionados, va a competir en un grupo con otros jugadores de buen nivel".