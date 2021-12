Serra Ferrer: "Ya intentamos antes la llegada de Pellegrini al Betis"

Este sábado se miden Barcelona y Betis en el Camp Nou, dos de los equipos que marcaron la trayectoria de Lorenzo Serra Ferrer. El balear, además de analizar la situación de ambos conjuntos, ha ensalzado a Manuel Pellegrini, un técnico al que ya quiso para su proyecto en el club verdiblanco.

"Es cierto que nosotros ya contactamos e intentamos antes la llegada de Pellegrini al Betis. No me extraña su éxito, ha trabajado bien siempre y ahora ha reunido un buen grupo de futbolistas motivados. Para mí, el éxito de Pellegrini no es una sorpresa, sino una alegría. En su día no aprobaron las cuentas para que llegara, fue un tema de dinero", ha asegurado Serra Ferrer en el programa A Diario de Radio MARCA. "Está haciendo un trabajo fantástico. No hay tanta diferencia entre lo que puede rendir respecto al Barcelona. La realidad es que en la clasificación están por detrás del Betis", ha añadido el balear sobre el técnico chileno.

Sobre el duelo de este sábado, Serra Ferrer lo ve igualado. "El Betis es un equipo, hoy por hoy, muy fiable y sólido. El Barça con Xavi intenta transmitir sus propios conceptos. Va a ser un partido muy bueno para el espectador", ha indicado, antes de detenerse en Xavi: "La escuela holandesa ha estado siempre presente en el Barça. Xavi lo entendió desde niño y desarrolló a la perfección la idea desde el centro del campo. Parte con ventaja. Creo que ahora mismo al Barça no le da para pelearle LaLiga a Real Madrid y Atleti. Hay que consolidar el proyecto con humildad".

Además, el exdirigente y exentrenador bético ha hablado sobre los derbis y esa diferencia existente con el Sevilla: "El bético se merece esta alegría. Se trata de una rivalidad muy fuerte que se debe tener en cuenta cuando gestionas un equipo u otro. Existe un gran amargor con los últimos recuerdos en el Benito Villamarín en cuanto a los resultados, pero vienen por pequeños detalles. Hay que aceptar la realidad y el beticismo esto lo sufre, la herida sigue abierta hasta que hay un nuevo enfrentamiento. El Betis seguramente no tarde en recuperar la confianza para luchar cada balón y así poder satisfacer a la afición".