Quique Setién: "El futuro ha sido más positivo que negativo desde que yo estoy"

Quique Setién, entrenador del Betis, ha ofrecido la conferencia de prensa previa al duelo copero ante la Real Sociedad, en la que ha pasado página de la derrota en Huesca para centrarse en el partido de mañana y también en el devenir de todas las competiciones. "El futuro ha sido más positivo que negativo, al menos desde que yo estoy", ha dicho el preparador verdiblanco, que también ha dejado claro que aparca la visita del Real Madrid del domingo. "Voy a hacer la alineación que mejor venga a este partido, lo demás ya vendrá", ha dicho un Setién que no ha entrado a valorar el posible fichaje de Diego Lainez.

Ilusión por la Copa

"Estoy muy ilusionado, la Copa es un torneo que siempre me ha gustado. Queremos avanzar, aunque va a ser una eliminatoria muy igualada. Somos dos equipos muy parecidos, con calidad arriba. Ya me gustaba la Real de Garitano cuando jugó aquí. Ya comenté que no merecimos ganar, lo más justo hubiera sido un empate. Han ganado cinco partidos fuera de casa, el último en el Bernabéu. El que tenga más acierto seguramente pasará".

Fichajes

"Todas esas cosas mejor que las habléis con Lorenzo y el club, no voy a comentar nada. No sé cómo están las cosas, recibo información, pero me preocupo más de los que tengo hasta que estén aquí. No voy a estar permanentemente comentando, no conduce a nada".

Lainez

"Todos los que vayan a venir me parece muy buenos futbolistas, sin duda".

Once pensando en Madrid

"Voy a hacer la alineación que entienda mejor para superar este partido, lo demás ya vendrá. No pensamos en el Real Madrid todavía, mañana tenemos una papeleta buena. En la Liga estamos bien clasificados, en una posición que cubre las expectativas que me había creado, no hay mucha distancia con los de arriba, aunque con los de atrás tampoco. La Copa es lo inmediato, queremos pasar y vamos a poner el mejor equipo posible, teniendo en cuenta cómo están los jugadores. Tienes 1ue pensar en todo, no sólo en este día, no tenemos una plantilla muy grande, Tratamos de ajustarlo bien para que el equipo no se vea mermado, en condiciones físicas, riesgos de posibles lesiones. Las decisiones que tomamos son bastante meditadas. Hay que competir cada cuatro días y esto es muy largo".

No encajar gol

"Los partidos los afrontamos siempre desde una perspectiva muy clara, queremos ser valientes, ir a apretar al rival a su campo, tratamos de no ser conservadores salvo cuando el rival nos somete. Nuestra inspiración nos viene desde la valentía y el compromiso que tenemos con atacar y jugar en campo contrario. Hay fases en las que te ve obligados a defender, en partidos como el de Huesca, que te hacen golpeos en largo y no te permiten robar en campo contrario. Es la idea que tenemos y nos va bien".

VAR

"Espero que una vez que se terminan los partidos no haya influencia posterior. Entiendo que el VAR es una herramienta de la que disponen los árbitros para mejorar y aclarar situaciones comprometidas. No hay unanimidad en el criterio que mantienen todos ellos, hay acciones que se revisan y otras no, aunque puedan decir después que se ha revisado todo. Todo lo que arranca necesita un proceso de mejora y seguramente estén analizando con detenimiento estas cosas para sacar el máximo partido y que nos beneficie a todos. Con el tiempo esperamos que vaya mejorando, indistintamente del equipo y de la acción. Que el comportamiento sea idéntico para todos". Si me pasa a mí esa acción (penalti a Vinicius) me cabreo si no me pitan penalti, es el eterno dilema del fútbol. No es fácil esa acción ni viéndola en el VAR".

Sergio León

"A lo largo de la temporada hay jugadores que juegan más y otros menos, es lo habitual en todos los equipos. Uno da minutos a los jugadores que entiende que van a resolver las cosas. Pasa con Sergio León y otros. Uno no puede hacer milagros, no puedo ponerlos a todos. La opinión mía puede no coincidir con muchos, pero es mi opinión y mi forma de ver las cosas. Me puedo equivocar pero trato de no hacerlo. Es el mismo caso de otros jugadores que han tenido un rol en años anteriores, el nivel ha subido y los roles cambian, cuesta mucho más ganarse el puesto y tener continuidad".

Afición

"Soy bastante positivo a tratar de mirar lo menos posible hacia atrás, se pueden mirar a corto plazo o con un poco más de perspectiva. Las reacciones de los 50.000 que pueden haber en el campo unificarlas todas es imposible. Los que entiendan que hay que criticar eso, que lo hagan. Los que no, pensarán con optimismo en el futuro, que ha sido más positivo que negativo, al menos desde que yo estoy".

"El otro día fuimos a Huesca, no digo que el segundo gol lo metiera El Alcoraz, pero el apoyo y el ánimo que le dieron a su equipo durante los 90 minutos ayuda mucho. Me imagino lo que puede ser 50.000 personas haciendo eso, repercute en la confianza de los jugadores, sentirse respaldado por tu equipo. Hay que asumir o afrontar de manera diferente y tener más tolerancia al error. Acertar siempre no es fácil. Ese empuje desde fuera es vital muchas veces".