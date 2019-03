Setién: "Sabemos que tenemos 12 finales"

Además del análisis sobre su situación personal y la del Betis, Quique Setién también se ha referido a la visita al Celta y la importancia que tiene este partido para el devenir del equipo. "Sabemos que tenemos 12 finales", ha asegurado el preparador verdiblanco, que forma parte de esa conjura del equipo para aspirar a la cuarta plaza liguera.

"Todo el mundo se ha entrenado muy bien, todos están con muchas ganas, con mucha motivación, poniendo mucha atención a lo que planteas. Hemos preparado muchas cosas y vemos a todo el mundo involucrado. Es lo habitual, al equipo lo he visto siempre bastante bien. Está concienciado de revertir esta situación, sabemos que los 12 partidos son 12 finales, queremos sumar el mayor número de puntos posibles para entrar en el objetivo de Europa", ha indicado el técnico, que también le ha dado una nota favorable a la temporada bética:"Trataría de especificar diferentes aspectos, en las fases del juego, le pondría un siete. Sería una nota aceptable, quizá un ocho".

También se ha referido Setién al presupuesto bético y esa ambición de repetir en Europa. "No me planteo estar en la tabla según el dinero. Se utiliza muchas veces, pero el fútbol da muchas vueltas y el dinero no lo es todo. El PSG sería campeón de la Champions muchos años y no es así. Hay muchas cosa que influyen que no son el dinero, ahí vemos al Getafe o el Alavés y están haciendo las cosas muy bien. Y otros que están por debajo de las posibilidades económicas. Me guío más por lo que veo en el campo, por la diferencia real que marcan los jugadores en el campo. Hay jugadores que cuestan poco y dan un gran rendimiento. Esto es una lucha de muchos meses, todos los equipos tienen sus momentos buenos y malos y a cada uno te pone en tu sitio. La diferencia de Madrid, Barcelona o Atlético es muy amplia con el resto, pero los demás no es así. Hay diferencias, pero no son tan grandes", ha indicado Setién, que tampoco ha querido analizar el cambio de técnico en el Celta: "No soy partidario de cambios, pero los entiendo. Hay que estar dentro y vivirlo muy de cerca para saber si un equipo lo necesita. Nosotros no estamos dentro, no tenemos la información. Sólo tiene los resultados, hay muchísimas cosas más que influyen más que el resultado, para saber si cesar a un entrenador. No sé cómo está a nivel general su plantilla, si los jugadores piensan que es mejor un cambio. No me gusta opinar, no controlo la opinión".