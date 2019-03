Quique Setién: "Por supuesto que quiero quedarme en el Betis"

Quique Setién, entrenador del Betis, ha ofrecido hoy la conferencia de prensa previa al duelo con el Celta, en la que el técnico ha realizado un alegato del proyecto iniciado año y medio. "Queremos darle continuidad a algo que hace mucho que no teníamos. No han venido a respaldarme a mí, sino al proyecto, al crecimiento de este club, que está por encima de mí y por encima de todas las personas", ha indicado Setién sobre ese respaldo recibido públicamente esta semana por parte del consejo. "Por supuesto, no debéis tener ninguna duda", ha respondido el técnico cuando se le ha cuestionado sobre su deseo de quedarse en el club verdiblanco en el futuro.

"Haría una puntualización, no me están apoyando a mí, sino a un proyecto en el que todos estamos involucrados. El hecho de que se centre, por una parte de la grada en mí, es excesivo, en cuanto a mirar de verdad. Si acabo fracasando, entendiendo que los resultados son los que pueden acabar conmigo, es un fracaso de todos. Queremos darle continuidad a algo que hace mucho que no teníamos. No han venido a respaldarme a mí, sino al proyecto, al crecimiento de este club, que está por encima de mí y por encima de todas las personas. Lo importante es el escudo, esto es lo realmente importante, no soy yo. Lo importante es que siga creciendo, que se estabilice arriba de manera permanente, que superemos los altibajos. Si quieres crear algo que dure en el tiempo tiene que superar estos momentos de dificultad. No sé lo que va a pasar en Vigo o en Barcelona, si vas a poner en juego por un fracaso puntual una idea o un proyecto que cuesta tanto construir, difícilmente vas a avanzar. Si yo me tengo que marcar de aquí habría que empezar de cero, traer nuevas ideas y nuevos jugadores. No estoy pensando en mí, no me quiero agarrar a esto, estoy pensando en el Betis. Pedí tres años pero yo pensaba que me quedaría toda la vida. Hay momentos de dificultad que la afición no va a entender. No se construye nada en cuatro días. Ni siempre vas a ganar ni a perder. Es muy duro empieza de cero, es un despilfarro de dinero enorme, y hay que utilizarlo para las infraestructuras. Teniendo las cosas claras de cuál es el objetivo y el tiempo que necesitas para crear algo", ha analizado Setién, sobre esas críticas de la afición, que pidió su salida del club.

El entrenador verdiblanco ha continuado con su visión del proyecto del Betis, del que él forma parte como entrenador. "Humildemente muchas veces me puedo equivocar, no me cuesta nada reconocerlo., pero no puedo hacer caso a todo el mundo de las cosas que se dicen a posteriori. Ojalá tuviera esa varia mágica para acertar siempre. No se me ha olvidado lo que sabía del día que ganamos en Milán, Barcelona o el año pasado que nos metimos en UEFA. Mo tomo decisiones por capricho, tengo una manera de hacer las cosas desde hace mucho tiempo. Reconozco que me equivoco. Algunas veces aciertas y otras no, así somos todos. Asumo las equivocaciones desde el principio, como las lesiones. Hay que asumir las cosa en general para que el club avance. El importante no soy yo, es el club. Y el club está creciendo, cuesta muchísimos crear las cosas, y en nada, con una carga de dinamita echas abajo un edificio que has tardado un año en construir. Mirad las grandes empresas cuando empiezan a ganar dinero cuando hacen un proyecto. Es algo que hay que analizar de manera más general y no sólo por el partido del domingo. Hemos avanzado muchísimos en año y medio para que por dos resultados malos o cuatro te lo cargues. Hablo con sinceridad y humildad, la persona importante no soy yo. Sé que algún día tendré que marcharme y cogeré otro equipo. Hay cosas que funcionan muy bien, preguntad a los jugadores, al club, a ver qué no esta funcionando. preparamos los partidos, los preparamos a conciencia, hay que ver las cosas con perspectiva", ha indicado Setién, que también ha afirmado que desea continuar en el Betis: "Por supuesto, no debéis tener ninguna duda. He venido para tres años, aunque hay circunstancias que pueden cambiar estas cosas, por parte del club y mía. Estoy más preparado para perder que para ganar. Cuando las cosas van bien parece que tienes miedo a perder algo, cuando van mal sólo puedes ir hacia delante, estás pensando en hacer cosas para ir a mejor. Cuando he ganado en Milán he pensado cómo no ganemos el siguiente partido... No me vengo arriba. Sé lo que dura la victoria y la derrota en el fútbol, es una impostura, hay que verlas con indiferencia".

Otras reflexiones de Quique Setién han sido:

Semana

"El principio de semana ha sido duro, uno tiene que superar las decepciones, pero no es fácil. Cuando creas las expectativas que creas es complicado, las últimas semanas no han sido buenas, queda superarlo, aceptarlo. El equipo está bien, se ha entrenado con ganas, los jugadores están bien en general, con la confianza de ir a Vigo a sacar el partido hacia delante que nos ponga las cosas más fáciles de cara al futuro, en cuanto a confianza y demás".

Preocupado

"Siempre estoy preocupado por mi equipo, por las respuestas que damos, por lo que hacemos, sobre todo cuando las cosas que planteas no salen. Hay muchas cosas dentro de los partidos que te hacen estar preocupado, hay cosas que no avanzas, que te cuestan, pero como siempre. No estoy especialmente preocupado por la situación, es parte del fútbol, no es achacable, muchas cosas de la que no hacemos bien, son cosas del juego. La preocupación va en ese sentido"

Diez años sin destitucion

"Seguramente es algo extraño, siempre estoy preparado. Igual que digo que pienso quedarme toda la vida, me encanta crear cosas que duren en el tiempo, sé que la destitución y la exigencia de los resultados, parece que es lo único que interesa. No se va a poder mantener en el tiempo de manera permanente. Lo ideal es encontrar a las personas adecuadas para hacer crecer al club y que dure en el tiempo. No sé si a un jugador le voy a dar minutos y va a ser jugador en el tiempo. Nadie es tan bueno como para hacerlo bien siempre. Sé en el mundo en el que vivo, y cuando elijo esta profesión sé que puedo durar un mes, un año o nada. Trato de apartarlo y pensar en convencer a mis jugadores, en repetir las cosas para que los jugadores se acostumbren. Si juego con esto, ahora hago otra cosa, eso genera dudas. Estoy aquí por eso, he tenido la determinación para mantener lo que hago incluso en las dificultades. En otros sitios se mecha en falta y en otros tratas de hacer cosas que duren"

Rennes

"Cuando compites a este nivel ningún equipo es malo, todos los equipos tiene capacidad para ganarte. Nos dejamos guiar por los nombres, no son un reflejo de ese equipo. El Rennes era un grandísimo equipo, ya no por ganar ayer, ya vimos que tiene cuatro po cinco jugadores de un nivel extraordinario y cualquiera de ellos te puede ganar en un momento, como nosotros también hemos sido capaces. No se si le dará, el Arsenal también es un gran equipo".