Tebas, sobre el Betis: "La situación no es preocupante, pero debe darle una solución"

LaLiga hizo público este viernes el Límite de Coste de Plantilla (LCPD) o límite salarial de cada equipo de Primera y Segunda División y Javier Tebas, presidente de LaLiga, se refirió a la situación del Betis, asegurando que "no es preocupante", pero afirma que el club debe "dar solución" al problema.

El club verdiblanco ha visto crecer en el mercado estival su límite salarial, situándolo 96.725.000 millones tras este verano, elevándolo notablemente con respecto al anterior mercado de invierno, en el que estaba situado en 61,2 millones.

Sin llegar a activar las famosas 'palancas', el equilibrio económico y cumplir con las exigencias de la competición se produjo gracias a las aportaciones del presidente, Ángel Haro, y del vicepresidente, José Miguel López Catalán, además de otros miembros del consejo. Según se explicó desde LaLiga, el Betis partía con un LCPD de 37,31 millones de euros, pero ha logrado incrementar esa ventana en 9,94 millones de euros y otros movimientos añadieron otros 49,72 millones de euros para ese montante final de 96,72 millones de euros.

Tebas fue cuestionado directamente por los problemas de las inscripciones del Betis y señaló que la situación del club heliopolitano no es crítica, aunque sí necesita solucionar el problema: "LaLiga no recomienda vender a nadie. Eso una decisión de quien gestiona el Betis. El club sabe los problemas que tiene y Ángel Haro, que es un gran gestor, explicó algo el otro día. Él sabe los movimientos que tiene que hacer. La situación no es preocupante, pero hay que darle una solución. Han hecho los esfuerzos necesarios para solucionar el mercado de verano e inscribir a los jugadores y saben cuál es el camino que tienen andar, por lo están haciendo".