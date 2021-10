Tello, otro a la grupa de Fekir

Nabil Fekir volvió a acabar el partido. Manuel Pellegrini le da rienda suelta a su instinto, a sus sensaciones, y si el campeón del mundo se siente fuerte y disfruta hasta el final de la contienda, para qué darse el lujo de prescindir de uno de los tres o cuatro mejores jugadores militantes en el fútbol español. El chileno no quiere frenar su carrera desbocada. Estaba el Betis que no terminaba de cerrar su victoria en el Groupama Arena de Budapest y por ello el galo no se ahorraba ni un esfuerzo pese al desgaste. Su compromiso es pleno. Su liderazgo marca diferencias. Y su fútbol es como un sol sobre el que gravita todo: a su grupa se van subiendo jugadores, el último, Cristian Tello. El finísimo extremo catalán horadó el esponjoso sistema defensivo del Ferencvaros animado por el francés, que se asoció con él. Y el Betis de azul que suma seis de seis.

Defensa

Las rotaciones bien que se reflejaron en la composición de la retaguardia: Rui Silva por Claudio Bravo, Montoya por Bellerín, un Bartra que debe coger la forma por un Édgar que ahora da más y Álex Moreno por Miranda. El único defensor con visos de titularidad el próximo domingo en Villarreal era Germán Pezzella. Y paradójicamente, el internacional argentino, que de nuevo va a cruzar el Atlántico junto con su compatriota Guido durante el parón que se acerca, no sale de su estado dubitativo. Ya antes de regalarle el gol del empate provisional a Uzuni al enredarse con la pelota siendo el último hombre, había fallado en un par de despejes. También Bartra se dejó ganar la acción ante el rústico ariete, R. Mmaee, en un gran centro de Civic desde la izquierda, poco antes de ese tanto húngaro.

Esa debilidad que mostró Bartra por arriba persistió en la segunda parte, hasta el punto de que justo antes del 1-3 de Tello, en un último saque de esquina del Ferencvaros desde la derecha, también Pezzella se dejó ganar la disputa ante el otro Mmaee, el central, que cabeceó alto. Esa blandura por arriba la tiene que solucionar el Betis si quiere llegar lejos en este torneo en el que se va a encontrar con delanteras mucho mejores que las del Celtic y el rival de ayer. Tampoco los laterales cerraron los centros laterales, sobre todo Montoya ante Civic. La entrada de Guido palió esa inquietud, pero tampoco hace milagros.

Ataque

La conexión entre Guardado (apertura), Rodri (control y pase al sitio) y Fekir (enorme control y volea con la derecha a la red) enchufó el juego colectivo, pero sólo a medias. Hubo más control que colmillo. Borja no entraba en el partido. De hecho, tras el descanso el Betis ni salía de atrás.

En el minuto 57, entraron Guido, Tello y Willian José para arrugar a los húngaros. Tello arrancó la moto varias veces, agradeciendo las licencias ofensivas del lateral Wingo, que obligaba a abrirse al central, y William José jugó bien de espaldas.

Virtudes

Las posibilidades ofensivas son tantas... Ayer surgió Tello.

Talón de Aquiles

La debilidad en la marca de los defensores fue preocupante.