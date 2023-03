Todavía quedan sueños por cumplir en el Betis

Tras la pesadilla en el Teatro de los Sueños, vuelve la realidad. El día a día. LaLiga, en la que el Betis no quiere desinflarse y seguir en la ilusionante pelea en la que hoy por hoy está inmerso por méritos propios: los puestos Champions. Y toca visitar a un rival directo por Europa como el Villarreal (18:30), un equipo irregular esta temporada pero siempre peligroso merced a una plantilla conformada a golpe de talonario por mucho que venga de empatar (1-1) en la Conference League ante el Anderlecht, el duodécimo de la liga belga.

A tres puntos de la Real, cuarta, y cuatro por encima de su rival de este domingo, el Betis necesita cambiar el chip y centrarse de nuevo en la competición en la que más vivo está, toda vez que el 4-1 que se trajo de Mánchester no invita a seguir manteniendo la ilusión en la competición continental. Doble o nada en LaLiga. Seguir presionando a sus predecesores y abrir brecha con sus perseguidores o ver a éstos de muy, muy cerca.

Frente a frente se verán dos conjuntos a los que les gusta tener el balón, aunque, como indicó Manuel Pellegrini en rueda de prensa, con ideas muy distintas. Y el partido es especial por muchas connotaciones más allá de las futbolísticas con los entrenadores como protagonistas. El Ingeniero, el entrenador que más partidos ha dirigido al club castellonense, fue uno de los arquitectos que hizo grande a este Villarreal que ahora dirige Quique Setién, un técnico que llevó al Betis a Europa y que hizo un buen trabajo por momentos, saliendo, sin embargo, no de la mejor de las maneras.

Ante un rival directo por Europa, el Betis debe tener presente el 1-0 cosechado en Heliópolis

Pero el duelo se decidirá en el césped, por mucho que los técnicos puedan influir más o menos desde su parcela. Y Pellegrini sigue rearmando su once inicial sin Fekir, lesionado para lo que queda de temporada, y tendrá que paliar las ausencias de William Carvalho en la medular, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, y de Luiz Felipe, con molestias musculares.

Pellegrini rotará de nuevo porque en cuatro días volverá a verse las caras con el Manchester United. En la Liga Borja Iglesias debe recuperar su sitio en el once inicial y en la portería ya le toca a Rui Silva, quien, recuperado ya de su lesión, ha visto los dos últimos partidos desde el banquillo y Claudio Bravo acumula ya cuatro citas seguidas bajo palos. Lleva 15 partidos y renovará de forma automática si juega 25. Para el eje de la zaga tiene dos opciones: Víctor Ruiz o Édgar acompañando a Pezzella. En el costado zurdo Abner debería haber quemado ya los cartuchos de la titularidad y junto a Guido Rodríguez lo lógico es que Pellegrini apueste por Guardado en lugar del internacional portugués.

Arriba es la zona en la que más variedad tiene el preparador chileno. Rodri, que fue de los mejores ante el Real Madrid, no jugó en Old Trafford, y se ganó continuidad en el conjunto bético asumiendo el rol de Fekir. Ayoze se encuentra en un buen momento de forma y Canales debe ir acumulando más minutos tras reaparecer el pasado jueves, aunque todavía, por las palabras del entrenador, parece que no está para los 90 minutos. Luiz Henrique, que cuajó un mal partido ante el United, y Joaquín, titulares hace tres días, aguardarán en el banco, especialmente el portuense que sigue la cuenta atrás para dar caza al récord de partidos de Zubizarreta en Primera División.

El Villarreal, por su parte, afronta este encuentro con la baja del lesionado de larga duración Coquelin, al que se le suma ahora el centrocampista Capoue, que ya se perdió por sus problemas musculares el choque europeo contra el Anderlecht. Por contra, recupera al sancionado por dos partidos Manu Trigueros, que fue el autor del gol en Bélgica. Tras haber dado entrada a alguno de los no habituales en Liga en la cita continental, en el posible once de los castellonenses la gran novedad sería la entrada del delantero Gerard Moreno tras haber ido jugando pocos minutos en las últimas jornadas.