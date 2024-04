Valencia - Betis: Si no un partido de seis puntos, casi

La cuenta atrás se ha iniciado. Siete partidos por delante y un único objetivo en mente, lograr la cuarta clasificación continental consecutiva, de lo que dependerá cómo transcurra el verano, los fichajes y el presupuesto. Y, aún con puntos por delante incluso después de esta jornada, parece que buena parte de ese reto dependerá de lo que ocurra en Mestalla (18:30), donde el Betis visita a un Valencia que marca la zona europea en uno de esos partidos que Manuel Pellegrini define como "de seis puntos". Quizá no sean seis, cierto, pero el conjunto verdiblanco no puede perder ante un rival directo que le saca ahora dos puntos si no quiere complicarse mucho las cosas. Un empate sería un mal menor; ganar, el resultado perfecto para depender de sí mismo; y una derrota, el peor posible ante un rival directo que, como la Real Sociedad (cinco por encima), afronta esta recta final con cuatro encuentros como local.

Mucho en juego, sin duda, en esta cita para un Betis que volvió a sonreír la pasada jornada cortando ante el Celta la racha de cuatro derrotas consecutivas que lo han sacado del objetivo..., al menos de momento. La plantilla lo sabe y tras la recepción en la Feria el lunes ha trabajado esta semana para medirse con un equipo que sólo ha perdido uno de sus últimos siete encuentros y que, casi sin hacer ruido, pasito a paso, se ha metido de lleno en la lucha por un premio que no cata desde hace tiempo. Más de 1.500 días lleva sin jugar en Europa un club que se ha reinventado de la mano de Rubén Baraja y una generación de jóvenes futbolistas que ha sacado del hastío a una afición cansada de que el dueño de la entidad, Peter Lim, la haya hundido.

Se ha hecho fuerte este Valencia desde su poderío en casa, donde sólo ha perdido dos encuentros en lo que va de curso y que en los últimos cinco duelos en su estadio apenas ha concedido tres tantos, dos de ellos contra el Real Madrid. Una fortaleza, la defensiva, que el Betis ha ido perdiendo en esta campaña y ahora casi todo depende más de que se acierte en ataque que de confiar en una solvencia atrás que ha cedido seguramente por la acumulación de minutos de un Pezzella muy exigido durante toda la campaña.

Y es que el faro verdiblanco tiene nombre propio: Isco. De lo que surja de sus botas depende en buena medida el fútbol del Betis, mucho mejor cuando el malagueño juega en la mediapunta con la seguridad de que tiene la espalda cubierta por Guido Rodríguez y Johnny Cardoso, ya que parece pronto para pensar en Marc Roca tras perderse por molestias los últimos encuentros, y no tiene que preocuparse tanto de correr hacia atrás. Por eso es lógico pensar que el chileno repita la base del equipo que ganó al Celta, aunque, como siempre, con algún retoque en su idea de rotar o darle la alternativa de inicio al que mejor esté. En la delantera está una de esas incógnitas, por ejemplo. Bakambu tuvo buenos minutos en su reaparición tirando desmarques, trabajando en la recuperación y hasta rematando, algo que no hizo Willian José en toda la primera parte, aunque está en su mejor campaña como goleador de verdiblanco.

Con Isco y Fornals como fijos en la zona de vanguardia la otra duda se atisba en el costado izquierdo. La fe de Pellegrini en Ayoze, como en Fekir, no es infinita y entre los dos se disputan ese puesto. El resto de cambios se intuyen, ya que Sabaly podría entrar por la derecha por un Bellerín tocado esta semana y por la izquierda le toca a Abner, aunque Miranda está mejor. Junto a Pezzella vuelve al eje de la zaga Chadi Riad con Sokratis descartado.

El Valencia seguirá sin poder contar con Gayà, lesionado hace ahora un mes del cuádriceps derecho, ni con Yaremchuk. Baraja podría repetir el once inicial que ganó en El Sadar el pasado lunes con Almeida que, tras muchos meses lesionado, en los dos últimos encuentros le ha dado a su equipo seis puntos con sus dos goles.