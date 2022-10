Pellegrini: "Lo más importante es el inconformismo"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la previa del partido ante el Valladolid, analizando diferentes aspectos.

El Valladolid

"Tenemos nueve partidos en el mes de octubre. Hay que estar concentrados. El Valladolid juega bien al fútbol, en su cancha es complicado. Viene de una buena victoria de visitante en Getafe".

Fekir

"Nabil tiene un pequeño problema de cicatriz del desgarro anterior. Se va evaluar esta semana, pero antes de un par de semanas es difícil que vuelva".

Estado físico del plante y las rotaciones

"Esperemos que no se note. Es más difícil jugar de jueves a domingo. Terminamos el jueves tarde, casi el viernes por la mañana y ahora jugamos a las dos. Pero el grupo debe tener la capacidad de motivarse tanto física como mentalmente ponerse en modo competitivo. Jugando con menos intensidad es difícil ganar".

Motivación Roma y ahora Valladolid

"Son dos exigencias distintas. Jugar en un estadio como el de la Roma con 65 mil espectadores produce una motivación extra. Luego hay un partido de Liga contra el Valladolid, en el que no hay tanta expectativa y ahí está el peligro".

Exigencia

"Lo más importante es el inconformismo. Hay que ser siempre inconformista. Es fácil conformarse con cosas menores y hay que querer siempre un poco más. Veo al grupo muy fuerte, ellos se están autoexigiendo siempre. Ellos son fuertes dentro y fuera del campo. El inconformismo y la ambición son las dos palabras que hay que usar para seguir en la senda en la que estamos".

Vigo

"Lo de Vigo se puede analizar desde dos puntos de vista, que el equipo no entró enchufado, que creo que sí, pero el Celta también juega y nos superó en ese aspecto. Después les superamos con un hombre menos. La intención es empezar con toda la intensidad posible. Ojalá que entremos con concentración tanto con el rendimiento que necesitamos como equipo y como jugadores".

Superar situaciones adversas

"Es madurez. Ha entendido que ir perdiendo 1-0 no significa que hayas perdido, menos cuando los goles son tempraneros. Cuando uno siente que juega mejor… La roma hasta el 1-0 Bravo no había atajado ningún balón y nosotros habíamos tirado al poste y tenido el balón. Uno siente cuando está bien o mal. El fútbol es así, por eso es el deporte más popular del mundo. Ir perdiendo no quiere decir que el partido esté terminado. Hay que mantener el orden y podremos generar más ocasiones y dar la vuelta al marcador, aunque algunas veces no se produce".