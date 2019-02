Levantarse, la meta en Pucela

Toca pasar página en el Betis. El único camino en el conjunto verdiblanco es la autocrítica y tener la hombría necesaria para levantarse del varapalo sufrido en Europa ante el Rennes. Demostrar personalidad y carácter para lo que viene hoy en Pucela.

En la retina, el beticismo aguarda la gran cita de Mestalla del próximo jueves, con la final de la Copa del Rey en juego, pero antes llega el encuentro de esta tarde ante el Valladolid, un rival que está tres puntos por encima del descenso y que no le pondrá las cosas nada fáciles al cuadro de Quique Setién. Un conjunto bético que tiene futbolistas con una mentalidad fuerte, con experiencia, y que cuentan con el apoyo del beticismo para que se rebelen después del fracaso europeo, donde la figura del técnico cántabro centrara las críticas de la mayoría de la afición heliopolitana.

Y rebelarse por un simple motivo, porque el Betis no puede sufrir otro golpe, esta vez en Liga, dentro del grupo de equipos que luchan por los puestos europeos, sobre todo por esa cuarta plaza, que es por la que debe pelear por los mimbres que tiene. Además, una victoria ante el equipo entrenado por Sergio González permitiría a los heliopolitanos ganar en moral, sacar de la mente de forma definitiva lo pasado ante el Rennes y encarar de lleno el vital compromiso en la capital del Turia el Día de Andalucía.

Los verdiblancos deben salir muy intensos y enchufados ante un rival que le meterá un ritmo alto al encuentro

Por eso, Setién, que tiene en cuenta los dos encuentros, continuará con algunas rotaciones, dando descanso a Jesé y Lo Celso para que estén en plenas condiciones para el exigente compromiso copero. Por contra, recupera a Francis, que podría reaparecer en el once titular, y cita de nuevo a Kaptoum. Así, Pau estaría en portería, Feddal podría entrar en defensa para que descanse uno de los tres más habituales (Mandi, Bartra o Sidnei), y en la medular también podría haber novedades, al igual que arriba, donde Lainez y Sergio León podrían salir de inicio. Muchas variantes a disposición del preparador verdiblanco para intentar doblegar a un Valladolid que tiene en mente meter un ritmo alto al partido y poner mucha intensidad a su fútbol. Por eso, el Betis deberá salir enchufado de una vez por todas –no como en partidos anteriores– e intentar desplegar un fútbol vertical y con velocidad para no ser un equipo previsible, y que el cuadro blanquivioleta no se sienta tan cómodo como en el triunfo que consiguió en la primera vuelta (0-1) en el Benito Villamarín.

Las rotaciones seguirán estando presentes en un Betis que ha de mostrar carácter y mucha personalidad

De cara a este compromiso, Sergio ha dejado fuera de la convocatoria a los lesionados Toni Villa y Luismi, al igual que Duje Cop, ausente por motivos personales; y Moi y Borja, por decisión técnica, según confirmó el club vallisoletano, mientras que Alcaraz y Hervías vuelven, y con muchas opciones de ser titulares. Así, el preparador pucelano no aclaró si volverá a la línea defensiva de cinco o apostará por un 4-4-2 o bien buscará alguna variante, ya que todo dependerá del esquema que plantee el Betis, aunque la premisa principal es la de mantener la defensa unida y tratar de hacer que lleguen más balones a la punta de ataque.

El equipo bético ya sufrió las virtudes de los blanquivioletas en el encuentro de la primera vuelta en el Villamarín (0-1)

Por ello, los verdiblancos tendrán que vigilar de cerca a jugadores de calidad del Valladolid, como Óscar Plano, en la mediapunta, Alcaraz, en el centro del campo y uno de sus fichajes recientes, el delantero Sergi Guardiola. Y todo dentro de una gran atmósfera de fútbol que se espera en el estadio José Zorrilla, con una de las mejores entradas del curso para la cita ante el Betis, con el objetivo de acabar con la mala racha de tres jornadas seguidas sin ganar (dos derrotas y un empate).

Así se presenta un partido en el que el cuadro heliopolitano tiene la obligación de levantarse, cambiar el chip tras lo sucedido ante el Rennes, para no perder comba en la lucha por Europa en la Liga y encarar con entusiasmo e ilusión el compromiso ante el Valencia. Pero antes, hoy, Pucela.