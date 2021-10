Guido: "Sabíamos que era un partido que nos iba a costar"

El argentino Guido Rodríguez lamentaba la suerte que corrió el Betis en el estadio de La Cerámica, donde el buen tono competitivo del equipo de Manuel Pellegrini no tuvo continuidad.

“Sabíamos que era un partido que nos iba a costar, ellos juegan bien y eran locales. Lamentablemente, no pudimos hacer nuestro juego y no pudimos llevarnos los puntos”, indicó el centrocampista, que no cree que el duelo ante el Ferencvaros pasara factura.

“Ellos son un gran equipo. Se encuentran con un gol terminando el primer tiempo y eso inclinaría la balanza. En la segunda parte tratamos de ir a presionar un poco más arriba, y tener nuestra ocasiones, pero no se ha dado y en una pelota muerta han hecho el segundo”, explicó Guido.

El internacional argentino cree que el Betis no debe alejarse de la línea que traía. “Perdemos una oportunidad, el equipo viene trabajando bien, con una mentalidad ganadora y quiere salir a ganar en todos los campos”.

Por último, no relacionó el hecho de hacer muchos cambios en el once a la derrota. “Nos estaba viniendo bien y no hay excusas, veníamos de un viaje largo”.