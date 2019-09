El Comité de Competición ha desestimado las alegaciones presentadas por el Betis en el caso de Loren y el delantero marbellí tendrá que cumplir un encuentro de sanción por la expulsión que sufrió en el encuentro del pasado domingo ante el Getafe. Con un partido también ha sido castigado William Carvalho.

"Suspender por 1 partido a D. Lorenzo Jesus Moron Garcia, en virtud del artículo/s 123.1 del Código Disciplinario y con una multa accesoria al club en cuantía de 350,00 € y de 600,00 € al jugador en aplicación del art. 52", indica Competición en el caso de Loren.

"La prueba aportada que tiende a demostrar una distinta versión de los hechos no es suficiente para que este órgano disciplinario sustituya la descripción de la apreciación del árbitro reflejada en el acta. Es necesario que se trate de un error claro o patente, independientemente de toda opinión, valoración,interpretación o calificación jurídica que pueda hacerse, circunstancias que no se da en este caso, enel que el club ofrece una explicación alternativa a lo que aconteció en el terreno de juego –que niegaque se produjese el golpe con el brazo que menciona el acta arbitral y afirma que es el jugador delequipo contrario el que, al exagerar, induce al colegiado a cometer el error que alega- que no esprueba de un error claro, patente e independiente de toda opinión, sino más bien una opinióndiferente sobre lo ocurrido. Por tanto, procede la desestimación de las alegaciones y la imposición de las consecuencias disciplinarias de las acciones señaladas en el acta arbitral", explica Competición para desestimar las alegaciones del Betis en el caso del marbellí.

"Suspender por 1 partido a D. William Silva De Carvalho, en virtud del artículo/s 114.1 del Código Disciplinario y con una multa accesoria al club en cuantía de 350,00 € y de 600,00 € al jugador en aplicación del art. 52", explica Competición sobre la sanción a Carvalho.