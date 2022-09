Willian José: "Pensé que tendría que salir, pero Pellegrini me dijo que esperara"

Willian José sonríe de nuevo de verdiblanco. En el Bolt Arena, en el estreno bético en la Liga Europa marcó dos goles ante el HJK y apunta de nuevo a la titularidad frente al Ludogorest.

"Llevamos bien las rotaciones. Estamos contentos. Loren también se entrena muy bien. Hacemos nuestro trabajo, que es estar preparados para cualquier momento en el que el entrenador nos necesite", señaló el brasileño, que habló sobre su estado cuando no podía ser inscrito: "Me entrenaba como si fuera a competir. Y ahora estoy preparado para el partido de mañana", señaló el punta.

Willian José habló sobre esos partidos en los que no pudo jugar por no ser inscrito y destacó la figura de Pellegrini para seguir en Sevilla: "La importancia del míster y la de los compañeros fue grande. Hablaban conmigo todo los días y me transmitían la importancia que tengo, que contaban conmigo y que estaban felices con mi trabajo. Eso es bueno para la confianza", señaló el brasileño, quien recordó que pudo salir en el mercado de verano: "Llegó un momento que pensé que tenía que salir, pero el míster me dijo que esperara hasta última hora, que saldría la cosa bien, como al final así pasó".