Zagreb, misión difícil pero no imposible

MISIÓN ciertamente complicada la que el Betis tiene esta tarde por delante en Zagreb. Obligado a ganar por dos goles para sobrevivir en una Conference que, según la ida, apenas despertó interés en la clientela bética. Se desprende por la corta asistencia y aunque no debe suponer excusa alguna, posiblemente esa frialdad hizo metástasis en la hierba y de ahí el pobre partido de la grey de Pellegrini ante los croatas.

Fue un partido desangelado en un escenario también desangelado que se tradujo en una derrota tan inesperada como inmerecida. Hizo un mal partido el equipo, pero no hasta el punto de perderlo, pero aquel penaltito vía VAR dejó la eliminatoria favorable a los que hoy ejercerán de locales. Pero problemas más difíciles se han resuelto y por ello hay que darle un voto de confianza a un equipo que está resintiéndose demasiado de la ausencia de Isco y la puesta a punto de Fekir.

Y acude el Betis al Maksimir con el inconveniente añadido de la baja de Pezzella, víctima de una irresponsabilidad que no venía a cuento y es que los calentones, como las bicicletas, son, o deberían ser, sólo para el verano. De nuevo, Pellegrini escudriñando la probeta a ver qué sale de ahí. A ver cómo sale el experimento con vistas a componer un sistema defensivo fiable con una pareja de centrales inédita, una más tras aquella marcha de Luiz Felipe, lesión de Bartra añadida.

Desde la cúpula y con un pie en la escalerilla del avión se emite confianza y no se duda del interés que para el club tiene esta Conference. El traspié del pasado jueves ya es historia, aunque rémora indudable a la hora de afrontar una visita con la obligación de ganar por dos goles. Y, desde luego, aunque la misión se antoja difícil puede afirmarse con rotundidad que no se trata de imposible. La historia del Betis está jalonada de dificultades resueltas y por qué no la de hoy.