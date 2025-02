Abde, duda de última hora para el Getafe-Betis

SEVILLA/Con pasillito a Pablo Fornals por su cumpleaños número 29 después de la charla de Manuel Pellegrini comenzaba la última sesión de entrenamiento del Real Betis Balompié antes de poner rumbo a la capital de España para vérselas contra el Getafe, el próximo domingo, en el Coliseum. Será un partido de altura, donde se espera una gran afluencia en el estadio debido a lo que se juega el combinado azulón y por supuesto, en el que el Betis debe conseguir de forma más que obligatoria los tres puntos para no descolgarse de los puestos importantes de la clasificación. Las noticias de los últimos días hablan claramente del nivel que tiene que mantener el combinado de las trece barras este curso. Por un lado, en el último dictamen de presupuestos emitido por LaLiga, el del conjunto heliopolitano es el sexto límite salarial de mayor envergadura, por lo que como mínimo, se le debe exigir asaltar esa sexta plaza. Además de ello, el Vitoria Guimaraes ya asoma el próximo 6 de marzo y puede suponer una distracción de cara a la competencia doméstica que se debe evitar.

Tras la intervención del entrenador y los mimos a Pablo Fornals en su día especial, los jugadores procedieron con los habituales ejercicios de calentamiento, primero sin balón y luego con el mismo, antes de que se terminasen los primeros 15 minutos abiertos a la prensa. En ellos, destacar que siguen entrenando con total normalidad tanto William Carvalho como el de Castellón de la Plana. En el caso del luso, su aparición será incluso más progresiva, y se espera que dentro de dos o tres semanas si integración sea totalmente completa con el grupo y pueda trabajar al mismo ritmo. En el caso del volante, no estará en la cita contra el Getafe, pero todo apunta a que sí jugará el próximo sábado en el Villamarín contra los de Carlo Ancelotti. En un partido, por cierto, en el que no estará Bellingham por sanción y en el que se espera el regreso de Ceballos al verde de Heliópolis como titular.

Pablo Fornals vuelve a los entrenamientos con el Betis / Manu Colchón

Las claves del entrenamiento del Betis este sábado

Además de los dos anteriormente mencionados, Pellegrini tampoco podrá contar para el viaje de esta tarde con: Ángel Ortiz, Bellerín, Marc Roca y Giovani Lo Celso. Las lesiones musculares en unos, y las óseas en otros, les impiden estar todavía completamente reintegrados. Eso sí, en el caso del lateral diestro catalán se espera que la próxima semana pueda volver parcialmente con el grupo y no tardar mucho en regresar a una citación, aunque no va a haber ningún tipo de prisa después de tantos meses de problemas en la planta del pie. Quien no ha estado, sorprendentemente, ha sido Ez Abde. Ante los belgas le dieron una severa patada que lo ha tenido entrenando en el gimnasio durante dos días.

El nombre al que todo el mundo miraba era Cédric Bakambu. El congoleño iba a ser titular el jueves ante el Gent, pero un dolor fuerte en uno de los dedos del pie se lo impidió. Se probó en el calentamiento pero no fue capaz de jugar. No estuvo en el entrenamiento del pasado viernes y hoy era la prueba de fuego. Finalmente, sí ha entrenado el delantero y apunta a estar en la convocatoria.

Bakambu celebra el segundo gol bético junto a Antony, autor del primero. / OLIVIER MATTHYS | Efe

Los canteranos que trabajan con el grupo

Manu González, Sergio Arribas, Dani Pérez y Jesús Rodríguez eran los que trabajaron sobre el césped en el día de ayer, ya que Mateo jugó muchos minutos en Europa y se quedó en el gimnasio. En el día de hoy, han estado los mismos excepto Dani Pérez, quien ha sido sustituido por Mateo.