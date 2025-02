Betis: Aparcada la Conference, la mente en el Getafe

Sevilla/El sorteo de los octavos de final y posterior recorrido en la Conference League centró este pasado viernes buena parte de la actualidad del Betis, pero Manuel Pellegrini y sus pupilos trabajaron en la ciudad deportiva con los cinco sentidos puestos en la siempre complicada visita al Coliseum, donde les espera un Getafe de Bordalás que no conoce la derrota en su estadio en lo que va de 2025.

Una cita en casa del conjunto azulón, en donde los verdiblancos han ganado 6 de los 19 partidos oficiales que han disputado, empatando en cinco ocasiones y cayendo en ocho. La temporada pasada, el encuentro acabó en empate a uno, adelantando Marc Roca a los heliopolitanos para firmar Diego Rico las tablas en el marcador de un partido entre dos equipos con estilos definidos y distintos.

De hecho, sobre esto fue preguntado ayer en rueda de prensa José Bordalás, en relación a alguna declaración de Manuel Pellegrini sobre el estilo de su equipo. "Respeto a quien respeta. Estamos centrados en el partido y en el equipo y no tengo nada que decir al respecto", señaló Bordalás, que resaltó la calidad de los jugadores del equipo bético: "El equipo llega en un buen momento al partido contra el Betis, que no sólo tiene a Antony. Tiene jugadores de una talla increíble. Se refuerzan cada mercado para mejorar porque aspiran a estar entre los mejores en la Liga y jugar competición europea. Lo vemos cada mercado y este último con Antony".

"Es verdad que su rendimiento está siendo muy bueno (sobre Antony). Tienen jugadores magníficos ante los que tenemos que dar un nivel altísimo. Confiamos en el equipo y todo el año, no solo desde principios de 2025. El equipo ha trabajado de forma excepcional. Ahora llegan los resultados, pero el compromiso ha sido magnífico", insistió Bordalás, que además restó presión a sus jugadores al ser cuestionado sobre si pelean por alcanzar plaza europea, mismo objetivo que el Betis. "Estás de broma, ¿no? Nuestro objetivo es sumar los puntos para conseguir la permanencia y no pensamos en otra cosa que no sea eso", concluyó.

Aun así, el Getafe, fruto de una gran mejoría, se encuentra en estos momentos metido de lleno en la pelea por las plazas europeas. Una mejoría que tiene mucho que ver con su fortaleza como local, donde ha disputado hasta el momento 12 encuentros: 3 victorias, 7 empates y 2 derrotas, encajando únicamente seis goles.

Un dato que demuestra el sello de un equipo que tiene como principales virtudes: un buen juego aéreo, proteger bien el marcador cuando se adelanta en los partidos, sacar provecho de las acciones a balón parado, las cuales también las defiende bien; y generar un número alto de ocasiones en los encuentros, aunque la efectividad de cara a portería es uno de sus puntos a mejorar. Así, tendrá el Betis que ofrecer una buena versión en el Coliseum si quiere, después de ganar a la Real, dar otro paso adelante en la lucha por Europa.