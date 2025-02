Bordalás: "El Betis tiene jugadores de una talla increíble"

Sevilla/José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este viernes en rueda de prensa que los buenos resultados de su equipo, invicto en Liga desde que comenzó 2025, son los "frutos del trabajo" que ha acumulado a lo largo de un curso que inició mal y que ha enderezado en los dos últimos meses.

Al borde del descenso cuando terminó 2024, entre enero y febrero el Getafe ha tomado impulso hasta la decimotercera plaza con siete puntos de ventaja sobre el último equipo que perdería la categoría (el Valencia). Las victorias frente a Las Palmas (1-2), Real Sociedad (0-3), Alavés (0-1) y Girona (1-2) y los empates contra Barcelona (1-1) y Sevilla (0-0), son, para Bordalás, la muestra de la gran labor que han hecho sus jugadores desde la primera jornada.

"Tenemos que ser conscientes de nuestros objetivos y el nuestro es sumar los puntos necesarios para conseguir la permanencia. El equipo está francamente bien, porque tener esos puntos (30) a estas alturas tiene mucho mérito. Sabéis lo que se ha sufrido para sacar los partidos adelante. Ahora están llegando los resultados fruto del trabajo", declaró.

Ahora, su próximo reto será superar al Betis en el Coliseum para mantener su condición de invicto en 2025 y acumular puntos para certificar la permanencia. Bordalás afirmó que sus jugadores se entrenaron "fenomenal" durante toda la semana, en la que han podido "despejarse mentalmente de los últimos partidos".

"El equipo llega en un buen momento al partido contra el Betis, que no solo tiene a Antony. Tiene jugadores de una talla increíble. Se refuerzan cada mercado para mejorar porque aspiran a estar entre los mejores en la Liga y jugar competición europea. Lo vemos cada mercado y este último con Antony", comentó.

"Es verdad que su rendimiento está siendo muy bueno (el de Antony). Tienen Jugadores magníficos ante los que tenemos que dar un nivel altísimo. Confiamos en el equipo y todo el año, no solo desde principios de 2025. el equipo ha trabajado de forma excepcional. Ahora llegan los resultados, pero el compromiso ha sido magnífico", insistió.

Además, habló sobre su segunda nominación consecutiva a mejor entrenador del mes de LaLiga. Ganó en enero y ahora aspira a ser el mejor de febrero: "La nominación es gracias al esfuerzo de todos y al trabajo de todos. No hay nominación para el mejor equipo, hay para el mejor entrenador, pero es el trabajo de todos", manifestó.

Preguntado por ocasionales declaraciones del entrenador del Betis Manuel Pellegrini, en las que a veces deslizó no comulgar con el estilo futbolístico del Getafe de Bordalás, no quiso contestar: "Respeto a quien respeta. Estamos centrados en el partido y en el equipo y no tengo nada que decir al respecto".

Asimismo, tuvo palabras para los dos jugadores con los que no podrá contar para el choque ante el Betis, el lesionado Luis Milla y el sancionado Christantus Uche. Del primero, dijo que "está bien" aunque todos son "precavidos" para que los plazos de recuperación se cumplan y se recupere correctamente: "Somos optimistas ya trabaja sobre el césped y pronto le tendremos".

Y sobre el segundo, hizo un análisis de su importancia en el equipo y de su evolución desde que firmó por el Getafe procedente de un equipo de la Segunda RFEF como el Ceuta y sin haber jugado ni un minuto en el fútbol de elite.

"Le ha costado mucho adaptarse al fútbol profesional y a Primera División. No es fácil para un chico que ha sido todo muy rápido. Trabajamos con él para que se adapte a todos los niveles como el trabajo o la alimentación. Estas ultimas semanas está poniendo más de su parte. Está adquiriendo esa responsabilidad de ser profesional. Poco a poco va mejorando. Siempre tener una baja de un jugador que viene jugando y que viene de hacer un partido magnífico, es importante. Igual que la de Milla, de baja en su mejor momento".

Precisamente, el sustituto de Uche en ataque podría ser Borja Mayoral, que aún no ha sido titular desde que regresó de una grave lesión: "Es una posibilidad. Borja viene trabajando bien con el equipo. Tenemos que llevar unos plazos, ser coherentes con las decisiones que tomemos. No queremos perderlo de nuevo. Lo estamos cuidando mucho y entra dentro de lo posible que pueda estar en el once igual que otros compañeros".

Por último, preguntado por si "quiere echar la bronca" a todos aquellos que dicen que el Getafe puede optar a Europa, contestó entre sonrisas: "Estás de broma, ¿no? Nuestro objetivo es sumar los puntos para conseguir la permanencia y no pensamos en otra cosa que no sea eso", concluyó.